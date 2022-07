Il nuovo frigo smart Xiaomi può ospitare fino a 20 scompartimenti e tonnellate di cibo

Da Xiaomi MIJIA arriva un nuovo frigorifero a due porte che può ospitare fino a 20 scompartimenti, abbastanza grande da riuscire a contenere 309 confezioni di gelato e 487 mele. Il tutto, conservando comunque uno spessore che permette di posizionare comodamente questo frigorifero in piccoli spazi. Sveliamone tutti i dettagli in questo articolo.

Xiaomi MIJIA 536L è il nuovo frigorifero smart che può ospitare fino a 20 scompartimenti e tonnellate di cibo

Xiaomi MIJIA 536L è il nuovo frigorifero che offre una capacità di 536 litri, come del resto si potrebbe facilmente intuire dal suo nome. Il frigorifero si compone per uno spazio congelatore da 189 litri e uno spazio refrigerato da 347 litri, e come già anticipato e riferito da Xiaomi stessa, è abbastanza grande da riuscire a contenere 309 confezioni di gelato e 487 mele.

Xiaomi MIJIA 536L supporta ben quattro modalità di conservazione che possono essere impostate dal pannello LED incorporato. Queste includono la regolazione della temperatura automatica e intelligente, la refrigerazione rapida, il congelamento rapido e la modalità vacanza. In alternativa, trattandosi di un prodotto smart, il frigorifero può anche essere controllato tramite app MIJIA.

Altre caratteristiche di Xiaomi MIJIA 536L includono uno spessore di 67 cm che permette di posizionare il frigorifero comodamente in piccoli spazi, supporto all'assistente vocale Xiao AI, un consumo energetico di 0,96 kWh/giorno e un livello di rumorosità di 36 dB.

Il frigorifero Xiaomi MIJIA sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 12 luglio al prezzo di 2.999 yuan, ovvero 433€ al cambio. Non si hanno ancora informazioni su un eventuale rilascio in altri mercati.

