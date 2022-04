Xiaomi Mijia lancia un nuovo lavapavimenti che si pulisce da solo

Xiaomi Mijia Dual-brush Wireless Mopping Machine è il nuovo lavapavimenti elettrico che il colosso cinese ha pensato di offrire a quelle persone ormai stufe della poca efficacia dei robot aspirapolvere a doppia funzione – pulizia e lavaggio, appunto. Il nuovo lavapavimenti firmato Xiaomi Mijia promette una pulizia profonda, veloce e pratica delle superfici, mentre il suo design senza cornici permette alle spazzole di raggiungere ogni angolo della casa, pulendo efficacemente anche quelle aree adiacenti al muro.

Da Xiaomi Mijia arriva un nuovo lavapavimenti elettrico: caratteristiche e prezzo

Un altro nome lungo e impronunciabile – in pieno stile Xiaomi Mijia, insomma – per un lavapavimenti elettrico che garantisce efficacia e innovazione e che va così a inserirsi nel già ampio e consolidato portafoglio di prodotti per la pulizia della casa promosso dal marchio.

Xiaomi Mijia Dual-brush Wireless Mopping Machine vanta un innovativo sistema a doppia spazzola per cui mentre quella anteriore si concentra sulla pulizia delle aree davanti a sé, la spazzola posteriore, al contrario, si assicura che il lavoro svolto dal rullo principale venga perfezionato e che anche la più piccola macchia venga rimossa dalla superficie.

Dall'altra parte, invece, il design frameless del nuovo lavapavimenti Xiaomi Mijia permette alle spazzole di pulire a fondo ogni angolo della casa, potendo raggiungere anche i bordi adiacenti al muro, grazie anche a un sistema di rotazione di 90°. Oltre ciò, il dispositivo risulta comodo anche per pulire il fondo del divano o del letto, potendo essere regolato fino a raggiungere uno spessore piatto pari a 13 cm.

Il lavapavimenti è poi dotato di un sistema di auto-lavaggio a spruzzo in tempo reale che assicura che le spazzole siano sempre pulite, sia durante che dopo l'utilizzo, mentre riponendo il dispositivo sulla sua base può essere premuto un pulsante che avvia la pulizia ausiliaria del prodotto, simulando il lavaggio manuale. Infine, questo nuovo lavapavimenti meccanico implementa una batteria che garantisce fino a 35 minuti di utilizzo ed è dotato di due serbatoi, uno per l'acqua pulita (da 420 ml) e uno per quella sporca (da 200 ml).

Xiaomi Mijia Dual-brush Wireless Mopping Machine è in vendita in crowdfunding tramite la piattaforma YouPin al prezzo di circa 130€ al cambio.

