Xiaomi annuncia la nuova roadmap della MIUI 13 Global

Nel mentre si inizia già a parlare di MIUI 13.5, continua a espandersi l'aggiornamento che sta portando la MIUI 13 sui vari smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. E dopo aver scoperto la roadmap aggiornata per la release asiatica, adesso è la divisione internazionale a farci sapere la roadmap della MIUI 13 Global. Una lista composta dai vari smartphone venduti fuori dai confini, Italia compresa, e che permette di fornire una tempistica agli utenti europei.

Stai aspettando la MIUI 13 Global? Xiaomi pubblica la roadmap aggiornata

Ecco come si presenta la roadmap aggiornata per la MIUI 13 Global:

Dal Q1 2022 Xiaomi Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Ultra, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11 Lite 4G, Mi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 11T, 11T Pro Xiaomi Pad 5 Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G, Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10 JE, Note 8 (2021) Redmi 10, 10 Prime

Dal Q2/Q3 2022 Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite Redmi Note 10 5G, Note 10S, Note 9, Note 9S, Note 9T, Note 9 Pro Redmi 9, 9T, 9A, 9AT, 9C, 9C NFC



Nella lista mancano alcuni modelli, come quelli della serie Xiaomi Mi 9, ma dovrebbero comunque ricevere l'aggiornamento, come indicato in questa pagina. Inoltre, alcune delle succitate tempistiche potrebbero essere soggette a modifiche, come rallentamenti qualora spuntassero bug degni di nota. Come fa notare Xiaomi stessa, la MIUI 13 Global avrà soltanto alcune delle feature selezionate rispetto alla release originale, cioè la MIUI 13 China. Differenze che abbiamo già discusso in un precedente articolo e che non hanno tardato a sollevare polemiche nella community.

