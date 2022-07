Partono i Realme Days: saldi tech su smartphone e accessori, fino a 170€ di sconto!

Dopo il periodo degli sconti dedicati al Prime Day è arrivata un'ennesima occasione ghiotta per risparmiare sul meglio della tecnologia del brand cinese. Dal 21 al 31 luglio è disponibile l'iniziativa Realme Days, con tantissimi smartphone ed accessori in offerta sia sullo store ufficiale che su Amazon!

Realme Days: smartphone e prodotti AIoT con sconti fino a 170€, anche su Amazon

Arrivano i saldi tech d'estate di luglio 2022 con i nuovi Realme Days: l'evento del brand è disponibile nello store ufficiale e su Amazon e permette di mettere le mani sui migliori smartphone e dispositivi AIoT della compagnia… con un risparmio super! Che si tratti della serie GT 2 oppure dell'ultimo modello GT Neo 3 80W, il risparmio è assicurato! Chi cerca un mid-range in sconto troverà pane per i suoi denti con i dispositivi della famiglia Narzo: Realme Narzo 50i Prime scende a 119.9€ mentre Narzo 50 4G è in promozione a 189.9€.

Gli sconti continuano anche per gli accessori e – soprattutto – per i tablet: Realme Pad Wi-Fi scende a 199.9€ mentre il piccolo Pad Mini Wi-Fi è disponibile in offerta a 159.9€. Per gli preferisce la versione LTE, il mini tablet è disponibile a 199.9€.

Per scoprire tutte le occasioni, date un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa Realme Days di luglio 2022. Inoltre le offerte continuano anche su Amazon: qui sotto trovate una serie di dispositivi a prezzo scontato!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Realme (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

