Gogotops GS4 è il monopattino fuoristrada potente in tutto

I monopattini elettrici sono qualcosa di ormai quotidiano e sappiamo esistere più modalità di veicoli di questo tipo. Ma per chi cerca un modello che vada un po' ovunque, o per meglio dire fuoristrada, il nuovo monopattino elettrico Gogotops GS4 può essere una soluzione da valutare assolutamente, visto il suo prezzo in offerta con codice sconto su Geekbuying, che ve lo spedisce dai suoi magazzini in Europa.

Gogotops GS4: monopattino elettrico a doppio motore

Il monopattino Gogotops si presenta dalla struttura rinforzata e adatta proprio ad essere utilizzato in ogni tipo di terreno. Anche le ruote fanno la differenza, visto che abbiamo pneumatici da 10″ con dentatura creata per ogni evenienza. Il GS4 ha un carico di portata massimo fino a 150 kg ed un'inclinazione massima a 40°, quindi molto ripida rispetto ai competitor.

Ciò che lo rende potente però è la sua combinazione di motori: infatti, abbiamo ben due motori da 1000W a disposizione per questo modello che, combinati ad una batteria da 52V 28.8 Ah, che permette di ottenere un'autonomia fino a 60 km, ottima per un monopattino. Troviamo anche un ottimo sistema di freni, un faro LED anteriore per illuminare le passeggiate notturne ed un display LCD per gestire il tragitto.

