Il robot aspirapolvere più potente di Xiaomi diventa Global!

Xiaomi ha appena annunciato un nuovo robot aspirapolvere, il più potente del suo catalogo. Parliamo di Xiaomi S10T, un dispositivo che possiede una potenza di aspirazione pari a 8.000 PA e una innovativa tecnologia anti-groviglio che mantiene la spazzola sempre pulita e ben funzionante: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo!

Xiaomi S10T è il robot aspirapolvere più potente del brand

Xiaomi S10T è uno straordinario robot aspirapolvere dotato di un motore brushless con potenza di aspirazione massima pari a 8.000 PA, che gli permette di rimuovere facilmente ogni tipo di macchia e sporco. Le modalità di pulizia supportate sono tre: quella standard, quella turbo per una pulizia giornaliera, e quella super per una pulizia più profonda della casa e per la rimozione efficace di ogni tipo di sporco.

Il nuovo robot aspirapolvere può pulire un'area di 180 metri quadrati con una sola carica e spostandosi utilizzando la tecnologia di navigazione laser LDS, grazie alla quale può rilevare a 360° l'ambiente di tutta la casa senza subire interferenze dalle luci. Grazie all'app, poi, il dispositivo può essere controllato da remoto oppure può essere programmata una attività di pulizia.

Uno degli aspetti più interessanti di questo nuovo modello è sicuramente la tecnologia anti-groviglio proprietaria. Si tratta di una potente funzione che, quando rileva la presenza di capelli aggrovigliati attorno alla spazzola, li taglia attraverso un movimento avanti e indietro delle lame integrate per mantenere la spazzola a rullo pulita e funzionante.

Xiaomi S10T è poi dotato di una pattumiera da 450 ml e di un serbatoio d'acqua da 250 ml che aiutano a velocizzare il processo di pulizia e lavaggio. Può superare ostacoli alti fino a 2 cm (come tappeti) ed è dotato di una funzionalità che gli permette di ritornare automaticamente alla base di ricarica al termine della pulizia oppure di riprendere la sessione nel punto in cui era stata interrotta, magari perché scarico.

Il robot aspirapolvere Xiaomi S10T sarà disponibile a livello globale: è già comparso sul sito ufficiale (che trovate in fonte) ma per il momento non si hanno ancora informazioni su prezzo e disponibilità. Restiamo in attesa di ulteriori novità e nel frattempo vi lasciamo con il nostro canale Telegram GizDeals: una volta disponibile, troverete qui il nuovo robottino!

