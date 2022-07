POCO M5 spunta sul web: la nuova serie prende forma

Qualche giorno fa abbiamo appreso dell'imminente POCO M5s, smartphone mid-range di buone prospettive che sarà rebrand di un Redmi del 2021. Il brand affiliato a Xiaomi però ha già in progetto ed in produzione anche POCO M5 base, che è comparso nelle prime certificazioni aprendo quindi la strada al suo lancio nel mercato Global.

POCO M5: le certificazioni danno i primi dettagli sullo smartphone

La prima certificazione per M5 trova riscontro nel numero modello 22071219CG, che è identificato proprio come il POCO in questione e la G ci indica proprio uno smartphone mirato al mercato Global. Ma cosa aspettarsi da questo dispositivo? Da quello che raccogliamo dalle prime indiscrezioni, potrebbe essere un modello 4G e, soprattutto potrebbe essere una versione LTE di POCO M4 5G, dato che non esiste attualmente una versione del genere.

Dunque, bisogna aspettarsi uno smartphone con chipset MediaTek o Snapdragon 4G (quindi Helio G80 o Snapdragon 680) ed una fotocamera di medio livello. Magari possiamo vedere una buona ricarica, magari a 33W, quindi uno smartphone che può fare del proprio rapporto qualità/prezzo il punto di forza principale.

Insomma, ci prepariamo ad una nuova serie di dispositivi a marchio POCO pronti a completare il catalogo dei mid-range dal prezzo abbordabile, che risultano sempre molto concreti in termini di esperienza utente senza troppe pretese. Per capire di cosa stiamo parlando, vi lasciamo proprio la recensione di POCO M4 Pro 4G, così da inquadrare il nuovo M5.

