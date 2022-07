POCO M5s sarà la nuova leva del brand, ma potreste già conoscerlo

Dopo aver sistemato la line up top gamma nel 2022, è tempo per POCO di infoltire la fascia media con un nuovo smartphone, cioè M5s. Il nuovo dispositivo trova le specifiche tecniche di uno smartphone arrivato sotto l'egida di Redmi, ma che con POCO potrebbe trovare nuova linfa, specie se il prezzo sarà invitante.

POCO M5s: cosa sappiamo ad oggi?

Design e display

Il nuovo POCO, senza troppi fronzoli, sarà un rebrand di Redmi Note 10S, smartphone medio-gamma arrivato nel 2021, che segue lo stile con bumper fotocamera sulla sinistra con sensore principale in bella vista. Potrebbe cambiare qualcosa perché magari il brand Partendo da questo presupposto, apprendiamo che M5s avrà una colorazione in più rispetto a quelle già arrivate e sarà di colore blu. Per il display invece, avremo un pannello AMOLED da 6.43″, con refresh rate standard e punch-hole centrale.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Invariate dovrebbero essere anche le specifiche tecniche, visto che dovremmo trovare lo stesso chipset Helio G96 di MediaTek, quindi 4G, con la differenza che i tagli di memoria sono cambiati in 4/64 GB, 4/128 GB e 6/128 GB. POCO M5s, salvo novità, dovrebbe trovare anche una batteria 5.000 mAh con ricarica a 33W. Lato fotocamera resterebbe il sensore principale da 64 MP accompagnato da altre tre sensori da 8 + 2 + 2 MP. Per la selfie camera c'è un sensore da 13 MP. Cambio di passo invece per il software, che sarà MIUI 13 invece che 12, ma bisogna capire se troveremo Android 11 o 12.

POCO M5s – Prezzo e data di uscita

Attualmente non abbiamo purtroppo una data di uscita per POCO M5s, ma immaginiamo possa arrivare prima in india e potrebbe farlo tra fine luglio ed inizio agosto 2022. Non sappiamo se il brand vuole portare questo smartphone in Europa, ma conoscendo POCO, tutto è possibile.

