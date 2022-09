La nuova asciugatrice da soffitto Xiaomi Mijia è la soluzione salvaspazio che tutti vorremmo

Xiaomi ha appena lanciato una nuova asciugatrice salvaspazio da soffitto. Si chiama Mijia Smart Clothes Dryer Pro ed è la nuova generazione dell'asciugatrice lanciata un po' di tempo fa. Ecco tutti i dettagli.

Ecco la nuova asciugatrice Xiaomi Mijia

Rispetto alle altre asciugatrici dell'ecosistema Xiaomi, Mijia Smart Clothes Dryer Pro presenta un corpo molto più sottile con un sostegno stendibiancheria che può retrarsi fino a nascondersi completamente all'interno della lampada, risultando molto più elegante e funzionale. La lampada LED è di grandi dimensioni e supporta diverse modalità di illuminazione che possono essere impostate dall'app Mijia.

Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer Pro può sopportare un carico di 35 kg di biancheria ed è dotata di 16 clip, 4 aste di asciugatura, 4 aste orizzontali, 42 fori antivento e può essere abbassata fino a 1.1 m e l'altezza può essere personalizzata nell'app Mijia in modo tale che venga impostata automaticamente ogni volta che si usa l'asciugatrice. Oltre ciò, l'asciugatrice presenta un motore brushless e diverse tecnologie di protezione.

Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer Pro sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 7 settembre al prezzo di 1.199 yuan, ovvero circa 175€ al cambio. Purtroppo, non è ancora chiaro se il prodotto arriverà anche in altri mercati.

