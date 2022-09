POCO M5 ufficiale: si rinnova la fascia low-cost

La serie M del brand partner di Xiaomi si arricchisce con nuovi dispositivi: assieme a M5s fa il suo debutto ufficiale il nuovo budget phone POCO M5. In questo approfondimento parliamo di tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e disponibilità sul mercato.

POCO M5 è ufficiale: tutte le novità

Design e display

POCO M5 è uno smartphone molto simile al modello precedente M4, con una scocca posteriore dove il modulo fotografico spicca con la sua sezione sopraelevata. Disponibile nelle colorazioni Black, Green e Yellow, misura 164 x 76,1 x 8,9 mm e pesa 201 grammi. In merito al display, si tratta di uno schermo LCD da 6,58″ Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel) con refresh rate Dynamic Switch fino a 90 Hz, luminosità massima a 500 nits e protezione Gorilla Glass; è una soluzione DotDrop con notch a goccia per contenere la selfie camera, e il sensore d'impronte è posto lateralmente.

Specifiche tecniche e caratteristiche

POCO M5 4G è una soluzione di fascia medio/bassa, tra i primi smartphone mossi dal MediaTek Helio G99, soluzione octa-core realizzata a 6 nm (da TSMC) e composta da 2 Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6 Cortex-A55 a 2,0 GHz. Il chipset è coadiuvato da 4 GB di RAM LPDDR4X e memoria da 64/128 GB di tipo UFS 2.2 espandibile via microSD.

L'alimentazione è affidata ad una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W. Completano il pacchetto Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/QZSS/Galileo/BeiDou/NaviC, ingresso mini-jack, speaker mono, sensore IR e USB Type-C. Lato software non manca Android 12 con l'ultima MIUI 13. Per la fotocamera, invece, abbiamo una tripla sensoristica da 50+2+2 MP f/1.8-2.4-2.4 con macro, sensore di profondità e c'è una selfie camera da 5 MP f/2.2.

POCO M5 – Prezzo e disponibilità

POCO M5 viene lanciato ufficialmente in Italia da oggi al prezzo di 189,90€ per la versione da 4/64 GB e di 209,90€ per quella da 4/128 GB. Per chi lo acquisterà entro le 12:59 del 17 settembre c'è uno sconto di 20€ per entrambe le versioni, scendendo così a 169,90€ e 189,90€.

