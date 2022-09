Xiaomi lancia il suo primo cuscino smart Mijia

Tra le tante categorie di prodotto dell'ecosistema Mijia, Xiaomi annovera anche alcuni cuscini in memory foam, ma mai ne aveva lanciato uno considerabile smart. Ora però, sul mercato è arrivato il primo modello intelligente, che vi permette di monitorare il sonno e con un prezzo abbastanza competitivo.

Xiaomi Mijia Smart Pillow: tutto sul nuovo cuscino smart

Se guardiamo alla forma del nuovo cuscino Xiaomi, questo riprende la forma ergonomica dei modelli non smart presentati precedentemente. Dunque, in cosa possiamo definire intelligente questo accessorio? Il Mijia Smart Pillow ha integrato all'interno dell'imbottitura un sensore piezoelettrico che, grazie alle sue funzioni smart, permette di monitorare il battito cardiaco, la respirazione, i movimento del corpo e anche il russare.

Grazie a questi dati, l'algoritmo AI può registrare la qualità del sonno dell'utente che lo utilizza. La cosa comoda è il fatto che non si ha bisogno di utilizzare alcun accessorio supplementare per ottenere questi dati, ma vi basterà dormire sul cuscino. Tutto quello che viene raccolto è poi racchiuso nella sezione dedicata della sempre molto completa applicazione Xiaomi Home, la cui connessione avviene tramite Bluetooth.

Questa cosa permette anche di includere il prodotto nell'ecosistema smart di Xiaomi, quindi è possibile aprire le tende intelligente all'orario in cui ci svegliamo e lasciamo il letto, oppure regolare il condizionatore quando appoggiamo la testa sul cuscino. Il tutto può essere attivato anche tramite un comodo telecomando incluso nell'accessorio.

Prezzo e disponibilità

Il cuscino Xiaomi Mijia Smart Pillow arriva nel mercato cinese ad un prezzo di circa 38€ (259 yuan), che per il tipo di prodotto è un prezzo più che ragionevole e totalmente competitivo per il mercato. Non sappiamo se Xiaomi abbia intenzione di esportare il cuscino anche nel mercato Global, ma non è escluso possa approdare tramite gli store di importazione più noti.

