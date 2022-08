Xiaomi ha lanciato un nuovo condizionatore smart, rapido e super efficiente

La compagnia di Lei Jun ha lanciato sul mercato cinese il suo nuovo condizionatore ad alta efficienza. Si tratta di Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5HP, una soluzione rapida e potente caratterizzata da uno stile sobrio (in grado di aggiudicarsi anche un Red Dot Design Award 2022): andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo dell'ultima novità del brand in salsa smart home.

Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5HP: tutto su caratteristiche e prezzo del nuovo condizionatore

Ancora una volta Xiaomi ha presentato un condizionatore dal look minimale, in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente (insomma, nel perfetto stile della casa cinese). Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5HP offre un display ad oblò integrato e si presenta come un prodotto di fascia alta, con una maggiore efficienza e rapidità. Bastano solo 30 secondi per il raffreddamento e solo 60 per il riscaldamento rapido dell'ambiente.

Il condizionatore d'aria offre un intervallo di temperature compreso da -32°C e 60°C ed è in grado di mantenersi pulito più a lungo grazie al filtro antibatterico ed antimuffa; inoltre è presente un sistema di notifiche intelligenti per indicare all'utente quando è il momento di una pulizia approfondita.

Il resto delle caratteristiche comprende un deflettore con un'angolazione da 0 a 180 gradi (in grado di coprire una superficie più ampia rispetto ad altri modelli), 4 modalità di utilizzo ed un basso livello di rumore. Ovviamente parliamo di un dispositivo smart, quindi controllabile direttamente dal telefono tramite l'app del brand.

Il nuovo condizionatore d'aria Xiaomi Mijia Air Conditioner Natural Wind 1.5HP è già disponibile all'acquisto in patria, al prezzo lancio di 2.799 yuan (circa 407€ al cambio attuale). Dopo il periodo iniziale il dispositivo salirà al prezzo di listino di 2.999 yuan (intorno ai 438€).

