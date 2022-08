Redmi Note 11 SE annunciato per il mercato Global: che confusione con questi Xiaomi!

Ne avevamo parlato già in precedenza, sotto forma di leak, ma ora abbiamo la conferma ufficiale: Xiaomi sta per lanciare nel mercato Global il “nuovo” Redmi Note 11 SE, un dispositivo che è l'emblema del caos generato dai molteplici nomi degli smartphone della compagnia, per non parlare della mole di rebrand che ormai hanno invaso ogni angolo del globo. Diamo il benvenuto al mid-range della costola di Xiaomi con tutti i dettagli su specifiche tecniche e uscita sul mercato.

Redmi Note 11 SE Global: tutto quello che c'è da sapere sul “nuovo” mid-range

Design e display

Dopo le indiscrezioni a inizio agosto, ecco che Xiaomi ha alzato il sipario su Redmi Note 11 SE Global. Si tratta di un dispositivo che rappresenta alla perfezione e in maniera tangibile il problema dei infini rebrand dell'azienda, di cui abbiamo parlato in un nostro editoriale. Tanti, decisamente troppi dispositivi: il modello chiamato Redmi Note 11 SE sta per essere lanciato in India in versione Global ma non è lo stesso terminale presentato in Cina a maggio (sempre con il medesimo nome).

Si tratta invece del rebrand del telefono arrivato in Italia come Redmi Note 10S. E non finisce qui, perché lo smartphone dovrebbe tornare anche come POCO M5s. Abbiamo quindi un terminale con nomi uguali in patria e a livello internazionale, ma con specifiche differenti. Un vero casino.

Tornando all'imminente Redmi Note 11 SE Global, l'azienda ha confermato la presenza di un pannello AMOLED da 6.43″ con risoluzione Full HD+. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Redmi Note 11 SE in versione Global ricalcano a menadito quelle del nostro Note 10S: il cuore del mid-range è il chipset Helio G95, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 33W mentre lato software è presente Android 12 tramite MIUI 12.5.

Frontalmente, all'interno del punch hole, troviamo una selfie camera da 13 MP; sul retro trova spazio una Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo e macro.

Completano il pacchetto l'NFC per i pagamenti, una porta Type-C per la ricarica, l'ingresso mini-jack per le cuffie, un modulo IR, speaker stereo e la certificazione Hi-Res.

Redmi Note 11 SE Global – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Redmi Note 11 SE Global è fissata per il 26 agosto: il dispositivo verrà lanciato in India (dato che alle nostre latitudini è già presente) e vista la mole di anticipazioni ormai l'unico dettaglio che manca riguarda il prezzo di vendita. La commercializzazione partirà dal 31 agosto e saranno presenti quattro colorazioni (Thunder Purple, Cosmic White, Shadow Black e Bifrost Blue).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il