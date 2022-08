Xiaomi: addio al caricatore in confezione nella fascia low-cost

Era soltanto questione di tempo prima che anche Xiaomi si adattasse al trend di mercato che vede l'eliminazione del caricatore dalla confezione. Prima fu Apple con la serie iPhone 12 nel 2020, poi nel 2021 arrivò il turno di Samsung con la serie Galaxy S21 e a seguire anche Xiaomi decise di fare lo stesso con la serie Mi 11. Tuttavia, al contrario delle rivali, Xiaomi decise di adottare una politica meno rigida, offrendo sia una versione con caricatore in dotazione che una senza; senza contare che il modello Global è stato venduto esclusivamente con il caricatore da 55W GaN dentro alla sua confezione. E nonostante i dati di vendita abbiano dimostrato che i consumatori vogliono il caricatore compreso con lo smartphone, nessun'azienda vuole tornare sui suoi passi, nemmeno Xiaomi.

Ecco quale sarà il primo smartphone economico di casa Xiaomi privo di caricatore in confezione

E se prima l'assenza di caricatore in confezione era una “esclusiva” dei top di gamma, adesso questa dinamica si sta espandendo anche alla fascia economica. La prima a farlo è stata Samsung con la serie A e M, poi Realme con la serie Narzo e adesso è arrivato il turno di Xiaomi, che con il lancio dei nuovi smartphone Redmi ha deciso di allargare questa decisione ai modelli più tipicamente low-cost. Più precisamente con Redmi Note 11 SE, che sarà così il primo smartphone economico Xiaomi senza il caricatore dentro alla confezione.

È interessante notare che Redmi Note 11 SE non è lo smartphone più economico che compone il catalogo Xiaomi, oltre al fatto che non è un modello veramente inedito bensì una riedizione di Redmi Note 10 SE. Nonostante tutto ciò, immaginiamo che Redmi Note 11 SE sarà soltanto il primo di una serie di smartphone di fascia medio/bassa pronta ad adeguarsi a una scelta che scontenterà molti, ma che è in linea con quanto vuole anche l'Unione Europea.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il