Xiaomi Mi 11 Global arriva con il caricabatterie in confezione

Nelle ultime settimane, i Mi Fan lo sanno bene, non è passato giorno senza un dettaglio in più in merito alla serie top di Xiaomi e nemmeno quelli di festa fanno eccezione e stavolta si tratta di roba grossa. L'azienda cinese ha confermato sul social Weibo quello che temevamo tutti ma che è restato in un angolo della nostra mente fino a questo momento: Xiaomi Mi 11 arriverà senza il caricabatterie in confezione, seguendo il trend lanciato da Apple con iPhone 12. Nonostante ciò gli utenti internazionali possono gioire perché la versione Global di Xiaomi Mi 11 (quindi per l'Europa e per l'Italia) sarà invece provvista dell'irrinunciabile accessorio.

Aggiornamento 08/02: il nuovo flagship non ha il caricabatterie in confezione, ma c'è una piacevole sorpresa. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Mi 11 e la questione del caricabatterie in confezione: cosa cambia tra la versione China e quella Global

I primi passi verso il cambiamento partono dalla Cina

Dopo aver dettato legge per un tempo incalcolabile ed esserci finalmente riusciti a scrollarci di dosso i notch chilometrici, una trovata di Apple si riflette ancora una volta sul mondo Android andando scuotere uno status quo che dura da sempre. Xiaomi Mi 11 China, lanciato il 28 dicembre, ha debuttato senza caricabatterie in dotazione all'interno della confezione di vendita. Il nuovo pack dedicato al top di gamma è leggero e più sottile; inoltre dopo Apple anche Xiaomi si scopre ambientalista e ovviamente il motivo dietro questa decisione riguarda “esclusivamente” la questione green.

Ci sono troppi caricabatterie inutilizzati in giro, un problema ed un peso per l'ambiente. Per questo motivo Xiaomi ha deciso di procedere in questo modo: siamo certi che la questione non finirà qui e che anche altri brandi seguiranno il percorso tracciato da Cupertino (e Xiaomi), tra cui anche Samsung.

Per quanto riguarda la reazione dei Mi Fan ovviamente ci sono pareri contrastanti. Nessuno mette in discussione l'importanza di rispettare sempre e comunque l'ambiente anche se quanto annunciato oggi va a cozzare in modo indecente con le dichiarazioni sfottò di qualche tempo fa. Insomma, nel mondo di oggi quella che potrebbe tranquillamente passare come incoerenza sembra sempre di più una virtù.

Xiaomi Mi 11 China senza caricabatterie, ma c'è una sorpresa

#Xiaomi #Mi11 buyers will have an option to choose between

-"Standard Version" (w/o charger & cable) &

-"Set Version" (w/ 55W GaN charger & cable)

They both cost the same. So no need to pay extra for charger & cable! Good job Xiaomi👏 pic.twitter.com/an7DJTQDkS — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) December 28, 2020

Per la gioia degli utenti cinesi, Xiaomi Mi 11 – qui trovate tutto sul nuovo flagship – è stato lanciato in patria insieme alla MIUI 12.5 e alla nuova modalità “desktop” del brand, risolvendo per il meglio la questione del caricabatterie in confezione. Come annunciato in precedenza, il top di gamma sarà sprovvisto di questo accessorio e ovviamente in tanti non sono rimasti contenti al primo impatto. Eppure c'è stato un annuncio su cui ci si è concentrati molto poco a causa dell'entusiasmo per l'evento di lancio.

Ebbene Xiaomi si è impegnata in un approccio quanto mai insolito: flagship base viene proposto in patria due versioni ovvero la Standard e la Set Version.

La prima – da 8/128 GB – viene venduta a 3.999 yuan (circa 500€ al cambio), senza caricabatterie in confezione; per quanto riguarda invece la Set Version presenta il medesimo dispositivo, con gli stessi tagli di memoria ed un prezzo identico, ma offre in confezione sia un caricatore GaN da 55W che il cavetto per collegarlo al dispositivo. Insomma, un punto a favore per Xiaomi che almeno in Cina permette agli utenti di avere una scelta libera e senza dover spendere di più.

Xiaomi Mi 11 Global per l'Italia avrà il caricabatterie in confezione? | Aggiornamento 08/02

La risposta a questa domanda è – per fortuna – affermativa: Xiaomi Mi 11 Global – fresco di lancio – arriva in Italia e in Europa e presenta il caricabatterie in confezione. Durante l'evento di lancio l'azienda ha confermato che il dispositivo offrirà un caricatore GaN da 55W, una soluzione di tutto rispetto che di certo accontenterà tutti gli appassionati del brand.

