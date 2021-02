EMUI 11.1: ecco quali modelli Huawei saranno aggiornati

In vista della presentazione della famiglia Huawei P50, al keynote dovrebbe essere presentata la EMUI 11.1. Si vocifera che sarà questa l'ultima edizione della storica EMUI, in vista dell'ormai imminente transizione ad HarmonyOS. Dato che il ban statunitense sembra non volersene andare, Huawei è in qualche modo costretta ad optare per una nuova soluzione software. Ma come tutti i nuovi sistemi proprietari, anche per HarmonyOS ci vorrà ancora tempo. La società sta studiando una transizione quanto meno drastica possibile e proprio a questo servirebbe la EMUI 11.1.

Huawei prepara il lancio dell'ultima EMUI 11.1: ecco i modelli che riceveranno l'aggiornamento

Finora siamo soltanto nel campo delle speculazioni, ma diversi rumor danno per assodata l'esistenza della EMUI 11.1. Il suo debutto sarebbe atteso a bordo di Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro+, anche se non è ancora dato sapere se ci saranno tre modelli o meno. Quello che sembra certo, almeno secondo i leaker, è che la nuova release software avrà un elemento in comune con HarmonyOS, dato che utilizzerà il suo kernel. Tuttavia, di recente si sono sollevati dubbi sul fatto che HarmonyOS non sia altro che un fork di Android camuffato per sembrare un OS inedito. Anche il kernel non sembrerebbe essere diverso da quello di Android, perciò staremo a vedere.

Quali altre novità saranno implementate è ancora presto per saperlo. Attendiamo ulteriori indiscrezioni nel corso delle prossime settimane, se non giorni. Detto questo, possiamo comunque ipotizzare quali modelli dovrebbero ricevere l'aggiornamento alla EMUI 11.1:

P40, P40 Pro, P40 Pro+, P30, P30 Pro

Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 Pro RS Porsche Design, Mate X/XS

Nova 8, Nova 8 Pro, Nova 7, Nova 7 Pro

MatePad Pro Wi-Fi/5G

