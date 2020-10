Alla fine, sono arrivati. Smartphone attesi, chiacchierati a lungo e ritardati causa problematiche legate alla pandemia. Ma gli iPhone 12 di Apple sono qui e si fanno letteralmente in 4: infatti, quest'anno oltre 12 base, avremo anche iPhone 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max, pronti a rivaleggiare con i top gamma Android attuali e futuri, come potranno essere i Huawei Mate 40 o come è Xiaomi Mi 10 Ultra, senza dimenticare OPPO Find X2 Pro o OnePlus 8T. Insomma, comunque li si veda, grazie al 5G, i display OLED XDR ed un taglio di display da 5.4″ che sarà davvero ambito, sono pronti a fare manbassa nel settore.

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi, potenti rivali flagship di Xiaomi, Huawei, OPPO e OnePlus

Design e specifiche

Se diamo uno sguardo al design, iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max riprendono il frame squadrato in alluminio (12/12 Mini) ed acciaio inossidabile (12 Pro /12 Pro Max) che ha fatto la storia fino all'iPhone 5S, oltre ad una gamma di colori inedita come il colore blu (diverso sui Pro), verde ed un elegantissimo oro per i modelli Pro, in una back cover in vestro opaco, mentre la protezione del display è composta dal nuovo materiale Ceramic Shield, 4 volte più resistente.

iPhone 12 e 12 Mini

Volgendoci alle specifiche dei due modelli più “economici”, per iPhone 12 abbiamo finalmente un display OLED Super Retina XDR da 6.1″ con risoluzione 2532 x 1170 pixel, mentre per iPhone 12 Mini abbiamo una soluzione da 5.4″ 2340 x 1080 pixel ma sempre OLED. Passando al chipset, abbiamo finalmente una CPU in grado di supportare il 5G, con il chip Apple A14 Esa-Core a 5 nm, comprensivi di Machine Learning Controller e Neural Engine.

Passando alla fotocamera, abbiamo sia su iPhone 12 e 12 Mini due sensori da 12 MP, uno principale con apertura f/2.4 ed un altro ultra-grandangolare f/1.6, dotate entrambe di Smart HDR3, presente anche la Night Mode, integrata in ogni camera dei nuovi dispositivi, anche per i video. Non manca poi una ricarica wireless migliorata, grazie al nuovo dispositivo Apple MagSafe, che permette di ricaricare il dispositivo senza fili. Sfortunatamente, i nuovi iPhone arrivano sul mercato senza caricabatterie e auricolari EarPods, segnando la fine di un'epoca. Ma ne inizia un'altra con un nuovo cavo Lightning-Type-C, al fine di agevolare la ricarica rapida. Rinnovata la certificazione all'impermeabilità e alla polvere IP68.

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max

Spostandoci ora ai modelli premium della gamma Apple, iPhone 12 Pro e 12 Pro Max si presentano come i veri flagship 2020, con materiali ricercatissimi e design rinnovato ma iconico, mentre per le specifiche viene confermato il chip A14 Esa-Core con tutte le componenti sopracitate. Ma le cose cambiano sia nel display, con 12 Pro che ha un pannello OLED da 6.1″ Super Retina XDR, con risoluzione 2532 x 1170 pixel, mentre 12 Pro Max sale a 6.7″ con risoluzione 2778 x 1284 pixel sempre OLED Super Retina XDR.

Se guardiamo poi alla fotocamera di iPhone 12 Pro e Pro Max, sono confermate i tre sensori da 12 MP, con grandangolare e teleobiettivo, apertura f/1.6-2.0-2.2/2.4 (Pro Max), ma la qualità sale di livello, dato che è possibile ora scattare le foto in qualità ProRAW e registrare video in Dolby Vision HDR a 10-bit. Ma il vero pezzo da 90 è sicuramente il sensore LiDAR, che arriva finalmente su iPhone. Nelle versioni Pro si sale anche con la memoria, dato che si parte ora da 128 GB, lasciando i 64 GB agli altri modelli.

Scheda Tecnica

iPhone 12/12 Mini

iPhone 12: Display OLED da 6.1″ (2532 x 1170 pixel), 460 ppi; 12 Mini: Display OLED XDR da 5.4″ (2340 x 1080 pixel), 476 ppi;

da (2532 x 1170 pixel), 460 ppi; 12 Mini: Display OLED XDR da (2340 x 1080 pixel), 476 ppi; dimensioni di 146.7 x 71.5 x 7.4 mm per 162 g ; 131.5 x 64.2 x 7.4 mm per 133 g (12 Mini)

per ; per (12 Mini) processore Esa-core Apple A14 Bionic a 5 nm ;

; 4 GB di RAM;

di RAM; 64/128/256 GB di storage;

GB di storage; sblocco Face ID;

doppia camera da 12 + 12 MP f/1.6-2.4 con ultra-grandangolare a 120°, PDAF, Night Mode, Deep Fusion e video 4K;

f/1.6-2.4 con ultra-grandangolare a 120°, PDAF, Night Mode, Deep Fusion e video 4K; selfie camera da 12 MP f/2.2;

f/2.2; supporto 5G, Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou, NFC, speaker stereo ;

; batteria da 2815 mAh (iPhone 12)/ 2227 mAh (12 Mini) con ricarica rapida MagSafe fino a 15 W; ricarica wireless Qi 7.5 W; ricarica rapida oltre 20 W ;

(iPhone 12)/ mAh (12 Mini) con ricarica rapida fino a 15 W; ricarica wireless Qi 7.5 W; ricarica rapida oltre ; sistema operativo iOS 14.

iPhone 12 Pro/Pro Max

iPhone 12 Pro : Display OLED XDR da 6.1″ (2532 x 1170 pixel), 460 ppi; 12 Pro Max : Display OLED XDR da 6.7″ (2778×1284 pixel), 458 ppi;

: Display da (2532 x 1170 pixel), 460 ppi; : Display OLED XDR da (2778×1284 pixel), 458 ppi; dimensioni di 146.7 x 71.5 x 7.4 mm per 187 g (iPhone 12); 160.8 x 78.1 x 7.4 mm per 226 g (12 Pro Max);

per (iPhone 12); per (12 Pro Max); processore Esa-core Apple A14 Bionic a 5 nm ;

a ; 6 GB di RAM;

di RAM; 128/256/512 GB di storage;

di storage; sblocco Face ID;

tripla camera da 12 + 12 + 12 MP f/1.6-2.4-2.0/2.2 (12 Pro Max) con ultra-grandangolare a 120° e teleobiettivo, PDAF, Night Mode, Deep Fusion e video 4K; foto in Apple ProRAW e video in Dolby Vision HDR ; Sensore LiDAR ;

f/1.6-2.4-2.0/2.2 (12 Pro Max) con ultra-grandangolare a 120° e teleobiettivo, PDAF, Night Mode, Deep Fusion e video 4K; foto in e video in ; Sensore ; selfie camera da 12 MP f/2.2;

f/2.2; supporto 5G, Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou, NFC, speaker stereo ;

; batteria da 2775 mAh (iPhone 12 Pro)/ 3687 mAh (12 Pro Max) con ricarica rapida MagSafe fino a 15 W; ricarica wireless Qi 7.5 W; ricarica rapida

(iPhone 12 Pro)/ (12 Pro Max) con ricarica rapida fino a 15 W; ricarica wireless Qi 7.5 W; ricarica rapida sistema operativo iOS 14.

iPhone 12 e 12 Mini – Prezzo e disponibilità

I nuovi Apple della serie 12 arriveranno in momenti diversi, divisi tra fine ottobre ed inizio novembre 2020: infatti, iPhone 12 e 12 Pro arriveranno dal 23 ottobre con i preordini fissati al 16 ottobre. Mentre iPhone 12 Pro Max e 12 Mini avranno i pre-ordini dal 6 novembre e la commercializzazione dal 13 novembre 2020. Ecco il prezzo di partenza per tutti gli iPhone 12: iPhone 12 a partire da 939 €; Mini a partire da 839 €; Pro a partire da 1189 €; Pro Max a partire da 1289 €.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu