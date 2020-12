Giornata di rivelazioni, quella odierna: dopo Huawei Mate 40 Pro e Porsche Design, scopriamo come saranno fatti Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. E non si tratta di un leak proveniente da una fonte qualunque, bensì dall'affidabile OnLeaks. Prendendo per buone le immagini, quindi, vediamo confermata la solita strategia di Samsung, ovvero cambiare design ogni 2 anni. Dopo Galaxy S10, su S20 furono cambiate le forme del modulo fotografico e con S21 vediamo qualche modifica ma nessuno stravolgimento.

Aggiornamento 07/12: nuovi render ci mostrano come sarà fatto la famiglia Samsung Galaxy S21. Trovate tutto all'interno dell'articolo.



Questo è Samsung Galaxy S21: niente rivoluzione, ma fa già discutere

Samsung Galaxy S21

Sul davanti non vediamo alcuna differenza sostanziale, con nuovamente il display con foro centrale, necessario per ospitare la singola selfie camera. Niente sensore sotto allo schermo, per quello sarà necessario attendere ancora. Ci troviamo di fronte ad un pannello Super AMOLED con vetro piatto. Viene così confermato il trend della coreana, decisa a tornare indietro e ridimensionare l'utilizzo di schermi Dual Edge dopo averli introdotti nel mercato.

Display LTPS AMOLED da 6,2″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz

con refresh rate a dimensioni di 151,7 x 71,2 x 7.9 mm

colorazioni Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White e Black

processore Snapdragon 888 o Exynos 2100

o tripla fotocamera posteriore da 12+12+64 MP con grandangolo e teleobiettivo

con grandangolo e teleobiettivo supporto 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1

batteria da 4.000 mAh

sistema operativo Android 11 con One UI 3.1

The Galaxy S21's design is unique and deserves praise. pic.twitter.com/WlZ84xbS6m — Ice universe (@UniverseIce) November 28, 2020

Altri render postati dal leaker Ice Universe ce lo mostrano nelle 5 colorazioni in cui dovrebbe essere proposto: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White e Black. Da notare come il frame laterale sembri riprendere colore e texture adottate per il riquadro della fotocamera posteriore.

Samsung Galaxy S21 non porterebbe con sé stravolgimenti, ma le fattezze della tripla fotocamera stanno già facendo discutere. Le forme rimarrebbe simili al riquadro rettangolare di S20, ma con un design che si fonde al frame laterale.

Ed in rete c'è chi si divide fra chi la apprezza e chi no: una scelta peculiare e che potrebbe essere stata adottata per spiccare dalla massa. Vediamo un collegamento con la serie Galaxy Note 20, con i tre sensori bene in vista e non “camuffati” da una finitura scura del riquadro. Un'ulteriore polemica è nata in merito allo spessore dei bordi. Confrontando i render di S21 con quello di S20 è possibile notare un allargamento delle cornici, sia sopra che ai lati.

S20 vs S21, the design is reversed in exchange for lower costs, Samsung has downgraded the S series. pic.twitter.com/9jqV5SwdW7 — Ice universe (@UniverseIce) October 18, 2020

Oltre tutti questi dati, poi, sono emersi anche altri dettagli proprio in riferimento all'alloggiamento del modulo fotografico posteriore. Questa foto, dunque, sembra confermare il design della parte posteriore, mostrando distintamente ben tre sensori fotografici disposti verticalmente, uno sotto l'altro.

Samsung Galaxy S21+

Non basta, però, perché in rete sono comparsi anche alcuni mockup riguardanti, però, Samsung Galaxy S21+. Stando alle due immagini mostrate dal noto leaker Ice Universe, questo smartphone dovrebbe mostrare cornici ridotte e, soprattutto, uniformi su ogni lato. Oltre al punch-hole classico, quindi, non ci sarebbero più differenze tra la tacca inferiore e quella superiore. Inoltre, i vari render comparsi in rete confermerebbero lo schermo piatto anche per la variante Plus.

Display LTPS AMOLED da 6,7″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz

con refresh rate a dimensioni di 161,5 x 75,6 x 7,85 mm

colorazioni Phantom Violet, Phantom Silver e Phantom Black

processore Snapdragon 888 o Exynos 2100

o tripla fotocamera posteriore da 12+12+64 MP con grandangolo e teleobiettivo

con grandangolo e teleobiettivo supporto 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1

batteria da 4.800 mAh

sistema operativo Android 11 con One UI 3.1

A conferma di alcune specifiche tecniche di tale smartphone abbiamo i nuovi risultati di Geekbench. Su questo noto portale di benchmarking, infatti, è comparso Samsung Galaxy S21+ che mostra, come preventivato, un SoC Snapdragon 875, coadiuvato da 8GB di RAM e Android 11. Dando un'occhiata ai risultati, quindi, vediamo come tale dispositivo abbia raggiunto 1.120 punti in single-core e 3.319 punti in multi-core.

A conferma del fatto che tale device è in procinto di arrivare sul mercato, c'è la nuova certificazione del BIS (Bureau of Indian Standards). All'interno di tali documenti, infatti, è stato avvistato il numero di modello SMG996B/DS, che dovrebbe proprio indicare Samsung Galaxy S21+, uno dei dispositivi della famiglia S21.

Partendo proprio dai render usciti qualche settimana fa, alcuni leaker hanno voluto ricreare le forme di questo smartphone e realizzare dei modelli 3D. Grazie ad essi, quindi, possiamo dare uno sguardo più da vicino al nuovo Samsung Galaxy S21+ che, di fatto, mostra linee piuttosto particolari. Questi render su CAD offrono una panoramica completa sul prodotto, dando uno sguardo sia al retro che alla parte frontale. Qui sotto, dunque, trovate il video relativo al lavoro di questi leaker.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Come è ovvio che sia, con Samsung Galaxy S21 Ultra salgono le dimensioni, ma la diagonale sarebbe da 6,8″ anziché i 6,9″ di S20 Ultra. Pur essendo lievemente più piccolo, la batteria rimarrebbe un'unità da 5.000 mAh. Rispetto ad S21 cambia anche la curvatura ai lati, più accentuata; inoltre, la selfie camera inserita nel display avrebbe un sensore rinnovato da 40 MP. In precedenza si vociferava che sarebbe potuto essere il primo al mondo con Quad HD+ a 144 Hz, ma questa ipotesi è stata smentita. Al contrario, sarebbe nuovamente adoperato un refresh rate a 120 Hz.

Il comparto fotografico attira l'attenzione con un ingombro notevole e qualche novità rilevante. Soltanto il gradino rispetto alla scocca misura il doppio rispetto ad S21, segno del fatto che i sensori integrati necessitino di più spazio. Qua troveremmo non una tripla ma una quad camera, con un nuovo sensore ISOCELL HM3 da 108 MP con pixel da 0.8 µm. Inoltre, ci sarebbe una rinnovata coppia di teleobiettivi da 10+10 MP con zoom ottico 3x/10x ed un sensore grandangolare da 12 MP. Oltre a questi quattro sensori principali, ci sarebbe anche un nuovo sensore proprietario ISOCELL Vizion 3D ToF per la misurazione della profondità.

Display LTPS AMOLED da 6,8″ Quad HD+ con refresh rate adattivo a 120 Hz

con refresh rate adattivo a dimensioni di 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

colorazioni Phantom Silver e Phantom Black

processore Snapdragon 888 o Exynos 2100

o 12/16 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256/512 GB di storage UFS 3.1

di storage UFS 3.1 tripla fotocamera posteriore da 108+12+10+10 MP con grandangolo e doppio teleobiettivo con zoom ottico 3x/10x

con grandangolo e doppio teleobiettivo con zoom ottico 3x/10x selfie camera da 40 MP

supporto 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1

batteria da 5.000 mAh con ricarica a 45W

con ricarica a sistema operativo Android 11 con One UI 3.1

S21 U

WQHD + LTPO 120Hz

Support 45W

108MP HM3

Almost equal width bezel — Ice universe (@UniverseIce) November 10, 2020

Una grossa novità sarebbe il supporto alla S Pen, per la prima volta supportata da un dispositivo non della serie Galaxy Note. Si vocifera, però, che si tratti soltanto di supporto e non di implementazione. Ciò significa che S21 Ultra non avrebbe la S Pen e relativo alloggiamento con sé, perciò sarebbe necessario essere in possesso di un Galaxy Note o procurarsene una a parte. Che sia il primo passo alla fusione delle serie Galaxy S e Note?

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

Prezzo e data d'uscita

Come vociferato nelle scorse settimane, la serie Samsung Galaxy S21 verrà presentata ed uscirà sugli scaffali prima del previsto. Lo confermerebbe il tweet dell'insider Jon Prosser, secondo cui il keynote si terrebbe il 14 gennaio 2021. Nello stesso giorno partirebbero i pre-ordini, con la commercializzazione che avrebbe inizio dal 29 gennaio.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀 Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021 Launch: January 29, 2021 Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Se così effettivamente sarà, Samsung avrebbe così deciso di anticipare il tutto e di non poco. Per dire, l'attuale serie S20 è stata presentata l'11 febbraio, con preordini dall'8 marzo e vendite dal 13 marzo.

