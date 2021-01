Tra i brand presenti al CES 2021, quello più attivo e convincente al momento sembra essere proprio Samsung. In concomitanza con la presentazione di Galaxy S21, il produttore sudcoreano ha lanciato i nuovi auricolari TWS Samsung Galaxy Buds Pro, cuffie premium dotate di ANC.

Samsung Galaxy Buds Pro: tutto sulle specifiche, il prezzo e l'uscita dei nuovi auricolari TWS ANC top gamma

Design e specifiche

Il design di queste Buds Pro possiamo definirlo ormai iconico. Samsung tiene particolarmente a mantenere questo standard stilistico, ormai rodato, per la sua gamma di cuffie TWS. Chiaramente prendono un piglio più elegante, più moderno, ma sono inconfondibilmente delle Galaxy Buds. Questo ovviamente si riflette anche nel case, che prende un mood più “levigato” e opaco, quindi anch'esso elegante. Le dimensioni sono di 19,5 x 20,5 x 20,8 mm ed un peso di 6.3 grammi per gli auricolari e 50 x 50,2 x 27,8 mm e un peso di 44.9 grammi per la custodia. Insomma, tutto molto leggero.

Le specifiche sono poi uno dei plus di queste Samsung Galaxy Buds Pro, partendo dagli altoparlanti integrati Dual Mode con woofer da 11 mm e tweeter da 6.5 mm. I microfoni presenti sono 3: 2 esterni ed 1 interno, con Voice Pickup Unit e Wind Shield. Passando all'ANC invece, abbiamo una riduzione del rumore fino al 99% di fondo esterno, regolabile su 2 livelli. Presente il Suono Ambientale con amplificazione fino a +20 dB, oltre a 4 livelli di cancellazione regolabili e rilevamento vocale.

Batteria di spessore sia per gli auricolari, sia per la custodia con i primi dotati di un modulo da 61 mAh ed il case dotato di un modulo da 472 mAh, che dovrebbero garantire un'autonomia di 5 ore consecutive di ascolto con ANC e Bixby attivo e ben 8 ore consecutive quando disattivati. Con la ricarica si sale poi rispettivamente a 18 e 28 ore.

Per gli standard di supporto presenti, abbiamo Bluetooth 5.0 con i codec Scalabile (di proprietà di Samsung), AAC ed SBC. Buona quantità di sensori con Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Hall, Touch e Voice Pickup Unit (VPU). Certificazione di resistenza all'acqua IPX7, tra le più alte del settore.

Come assicura il brand, ovviamente gli utenti Samsung Galaxy S21 avranno modo di ottenere un'esperienza esclusiva grazie alle Galaxy Buds Pro che, con le capacità della funzione 360 Audio e la tecnologia Dolby Head Tracking, oltre alla sempre comoda Game Mode del flagship 2021, saranno un alleato ideale per la quotidianità.

Galaxy Buds Pro – Prezzo e disponibilità

I Samsung Galaxy Buds Pro sono disponibili in Italia dal 15 gennaio 2021 nei tre colori Phantom Black, Silver e Violet, perfettamente adattabili allo stile di S21, ad un prezzo di 229€. Sicuramente in linea con gli altri auricolari TWS premium ma che per specifiche può farli distinguere.

