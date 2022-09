POCO M5s ufficiale: tutte le differenze con M5

Dopo aver sistemato la line-up top di gamma nel 2022, è tempo per POCO di infoltire la fascia media con un nuovo smartphone, cioè M5s. Il nuovo dispositivo trova le specifiche tecniche di uno smartphone arrivato sotto l'egida di Redmi, ma che con POCO potrebbe trovare nuova linfa, specie se il prezzo sarà invitante. Ma quali sono le differenze rispetto all'altrettanto nuovo POCO M5?

POCO M5s ufficiale: cosa cambia da POCO M5

Design e display

Il nuovo POCO M5s, senza troppi fronzoli, è un rebrand di Redmi Note 10S, smartphone arrivato nel 2021, che segue lo stile con bumper della fotocamera sulla sinistra e sensore principale in bella vista. Ciò che cambia è che il logo di POCO è posto sul bumper stesso, allargandolo leggermente. Disponibile nelle colorazioni Black, Blue e White, è più piccolo e leggero rispetto a M5: misura 160,5 x 74,5 x 8,29 mm per 179 grammi, e quindi anche lo schermo è differente. Oltre a essere AMOLED anziché LCD, è un pannello da 6,43″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con luminosità fino a 1.100 nits e protezione Gorilla Glass; il refresh rate, però, scende da 90 a 60 Hz.

Specifiche tecniche e fotocamera

Così come lo smartphone Redmi, POCO M5s lascia invariato il chipset Helio G95 di MediaTek, un SoC a 12 nm con CPU octa-core (2 x 2,05 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G76 MC4, 4 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria UFS 2.2. espandibile via microSD. Lo smartphone è alimentato da una batteria 5.000 mAh con ricarica rapida che sale a 33W rispetto ai 18W di M5. La connettività comprende Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, NFC, USB Type-C, sensore IR, ingresso mini-jack e anche l'integrazione di speaker stereo.

Cambia la fotocamera rispetto a M5, con una quadrupla configurazione da 64+8+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 dove la principale differenza è il sensore ultra-grandangolare a 118° (assieme a macro e sensore di profondità); migliora anche la selfie camera, che passa da 5 a 13 MP f/2.4. Concludiamo con il software, che è la MIUI 13 basata su Android 12.

POCO M5s – Prezzo e disponibilità

POCO M5s viene ufficializzato in Italia da oggi, al prezzo di 209,90€ per la versione da 4/64 GB, salendo a 229,90€ per quella da 4/128 GB; Xiaomi offre uno sconto di 20€ per chi l'acquisterà entro le 12:59 del 17 settembre, scendendo a 189,90€ e 209,90€.

