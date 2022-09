Pronti per il rientro a scuola con Chuwi: tablet e laptop in offerta per studenti e insegnanti

Mancano pochi giorni all'inizio delle lezioni, ma voi siete proprio sicuri di avere tutto il necessario per il ritorno a scuola? Se siete ancora in alto mare e non sapete quale dispositivo acquistare per affrontare al meglio un nuovo anno scolastico, nessun problema! Chuwi ha lanciato la nuova promo Back to School con offerte e sconti su tablet e laptop per studenti e insegnati.

Chuwi Back to School: sconti su tablet e laptop per il ritorno a scuola

I tablet sono dispositivi versatili, leggeri e pratici da trasportare. Occupano poco spazio nello zaino e non pesano molto sulla schiena. E soprattutto, oltre a fungere da dispositivi di supporto per leggere, studiare e imparare, possono trasformarsi in pratici strumenti per l'intrattenimento ed essere quindi utilizzati per giocare o guardare film e serie TV nel tempo libero. Se siete interessati ad acquistare un tablet, Chuwi propone due soluzioni in grande offerta.

Da un lato, HiPad Max, un tablet dotato di un grande schermo da 10.36″ con risoluzione FullHD+ alimentato dal SoC Snapdragon 680 di Qualcomm, con processore octa-core, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Il dispositivo presenta una batteria da 7.000 mAh in grado di offrire una lunga autonomia, dispone di tutte le ultime funzionalità introdotte da Android 12 e ha ottenuto la certificazione Google widevine L1 per guardare contenuti Netflix e Prime Video in HD.

Dall'altro lato abbiamo invece HiPad Pro, ideale per chi cerca ancora più prestazioni e tecnologie più avanzate. Il tablet è infatti alimentato dal processore MediaTek Helio G95 e sfoggia un display da 10.8″ con risoluzione 2.K.

Se, invece, preferite optare per un laptop per essere più produttivi, Chuwi HeroBook Air offre caratteristiche interessanti ad un prezzo accessibile. Il laptop è dotato di un design sottile, un corpo leggero e sfoggia uno schermo LCD IPS DA 11.6″. Ad alimentarlo è il processore Intel Celeron N4020 con scheda grafica Intel UHD Graphics 600, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Insomma, Chuwi offre una soluzione per tutte le esigenze e le tasche. Non vi resta che scegliere il prodotto che più fa per voi! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

