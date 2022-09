Realme UI 3.0: tutti i bug degli smartphone Realme

L'aggiornamento alla Realme UI 4.0 è ufficiale, ma molti possiedono smartphone con una Realme UI 3.0 ancora afflitta da bug e problemi software. Nata come una “costola” della ColorOS della casa madre OPPO, nel tempo la Realme UI si è sviluppata su sempre più modelli, ma proprio a causa di questa quantità è probabile che alcuni di essi hanno problemi più o meno marcati, in maniera similare a quanto accade alla MIUI di Xiaomi. Per questo, ho voluto creare questo articolo in cui raggruppare alcuni dei bug fra i più diffusi fra quelli segnalati dalla community. Qualora possedeste uno smartphone Realme con un bug non presente fra quelli segnalati, vi invitiamo a farlo presente nella sezione dei commenti per aiutare gli altri utenti. Inoltre, vi ricordiamo che i bug qua segnalati potrebbero non affliggere tutte le versioni software di quel dato smartphone.

Ultimo aggiornamento: settembre 2022

Ecco quali bug affliggono gli smartphone Realme aggiornati alla Realme UI 3.0

Realme GT 2

05/09 – La certificazione Widevine passa da L1 a L3, impedendo la visualizzazione HD nelle app di streaming video

03/09 – Problemi e lag con la riproduzione video con accelerazione hardware

01/09 – Il feedback aptico della fotocamera funziona solo quando viene eseguita dalla schermata di blocco

01/09 – Eccessiva sensibilità delle gesture nella schermata di blocco

01/09 – Glitch nella registrazione audio in fotocamera e registratore

01/09 – Problemi di disconnessione della rete Wi-Fi e Bluetooth

01/09 – Data mancante nella lista delle chiamate effettuate

27/08 – Problemi con la responsività della luminosità automatica

20/08 – Crash e blocchi dell'app Fotocamera

09/08 – Impossibile aggiungere giochi all'app gaming

10/07 – La funzione di scansione dei battiti cardiaci non funziona

05/07 – Problemi di compatibilità con Google Pay

05/07 – Problemi di lag quando viene richiamata la tendina delle notifiche

04/07 – Il feedback aptico non si sincronizza con la scansione dell'impronta

02/07 – La funzione di Video Motion Enhancement non funziona

Realme GT 5G

19/08 – Impossibile interrompere le chiamate

15/08 – Instabilità in fase gaming, fra crash e frame rate basso e ballerino

08/08 – L'audio in riproduzione si interrompe quando si aprono foto

07/08 – L'accensione programmata non funziona

07/08 – La scorciatoia della Torcia col tasto Power non funziona

06/08 – Instagram non funziona correttamente

06/08 – La vibrazione delle notifiche è troppo corta e debole

04/08 – Problemi di surriscaldamento e autonomia

28/07 – L'icona del lettore d'impronte nel display non è visibile a schermo spento

28/07 – Problemi con il funzionamento di Always-On Display e Edge Lightning

25/07 – Quando richiamata in modalità orizzontale, la tendina delle notifiche è spostata a sinistra

23/07 – Problemi di segnale telefonico a intermittenza

09/07 – Problemi di lens flare con la fotocamera

Realme GT Master Edition

06/09 – Il refresh rate automatico dello schermo non cala in modalità Scura

04/09 – Lo schermo si accende in maniera anomala quando si preme il tasto Power, a volte si avvia la modalità Emergenza per errore

03/09 – Problemi di lag nella riproduzione dei video

03/09 – Tocchi anomali sullo schermo quando si attiva la modalità Eye Comfort

02/09 – L'audio in chiamata non si sente o si sente male

31/08 – La vibrazione non funziona

29/08 – Il Material You non viene applicato automaticamente per Control Center e Impostazioni

29/08 – La ricarica SuperDart non si attiva

28/08 – L'audio è troppo basso anche a volume massimo

24/08 – La finestra della chiamata rimane a schermo anche a chiamata interrotta

21/08 – Problemi di funzionamento del sensore di prossimità

19/08 – Impossibile accedere alle notifiche se non dalla schermata di blocco

12/08 – Il sensore d'impronta non funziona correttamente

07/08 – Impossibile aggiungere contatti nella rubrica

06/08 – Lo schermo si spegne da solo durante le chiamate

05/08 – Problemi al touch screen

04/08 – L'effetto blur nel pannello delle notifiche ha un effetto pixellato anomalo

04/08 – L'audio non è sincronizzato nella registrazione dei video

01/08 – La rete si disconnette in maniera anomala alla ricezione di chiamate

01/08 – Le app private scompaiono dalla schermata di visualizzazione nascosta

30/07 – L'equalizzatore per le cuffie non funziona

29/07 – La modalità AI Colour Portrait non funziona

28/07 – Impossibile tagliare l'audio catturato con l'app Registratore

23/07 – La sezione “Media” nella memoria occupa troppi GB in maniera anomala

19/07 – L'app Telefono crasha mentre si compone un numero

19/07 – I suoni delle notifiche arrivano in ritardo rispetto alla loro ricezione

19/07 – Problemi di suono per la capsula auricolare

Realme GT Neo 3

25/08 – Le reti Wi-Fi nelle vicinanze non vengono mostrate correttamente

08/08 – La modalità Edge Lightning non funziona

07/08 – Problemi con la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz

02/08 – Il sensore d'impronte non funziona correttamente

02/08 – L'accensione della Torcia interferisce con la luminosità del display

28/07 – Problemi con la connettività GPS

04/07 – La certificazione Widevine passa da L1 a L3, impedendo la visualizzazione HD nelle app di streaming video

Realme GT Neo 2 5G

05/09 – Lo sfondo scompare improvvisamente e lascia una schermata nera

04/09 – Problemi di potenza per la connessione Wi-Fi

28/08 – La ricarica ottimizzata non entra in azione e ricarica solo rapidamente

26/08 – L'audio in chiamata non si sente

18/08 – La finestra della chiamata rimane a schermo anche a chiamata interrotta

15/08 – Il grafico della batteria non mostra i dati corretti

07/08 – Problemi di riproduzione musicale in modalità Bluetooth

05/08 – Il refresh rate automatico dello schermo non cala

31/07 – Problemi di funzionamento del sensore di prossimità

29/07 – Problemi di condivisione dei contenuti multimediale

28/07 – Impossibile cambiare il wallpaper

25/07 – La home si riavvia quando si imposta un profilo Work

23/07 – Problemi per speaker e feedback aptico

17/07 – Mancanza di notifica e suono per le chiamate in arrivo

13/07 – Il sensore d'impronta non funziona correttamente

11/07 – Non funziona la pianificazione della modalità Non Disturbare

08/07 – Lo schermo diventa verde in maniera anomala

Realme X50 Pro

27/08 – Problemi di volume con il microfono delle cuffie

21/08 – Impossibile disattivare la modalità di risparmio energetico

29/07 – L'audio in chiamata non si sente

26/07 – Problemi di switch fra 5G e 4G

19/07 – Il sensore d'impronta non funziona correttamente

14/07 – Rallentamenti dopo lo sblocco con impronta

05/07 – La modalità Vibrazione si attiva soltanto per notifiche e messaggi ma non per le chiamate

05/07 – La modalità Edge Lightning si disattiva quando si ricarica lo smartphone

01/07 – Impossibile condividere foto e video dall'app di Realme

Realme X3 SuperZoom

27/08 – I giochi non sono visibili all'interno dell'app di gaming

24/08 – La ricerca globale visualizza anche le app nascoste

17/08 – Problemi con la connettività dati

04/08 – La finestra della chiamata rimane a schermo anche a chiamata interrotta

30/07 – L'orologio non è visibile nella schermata di blocco in modalità orizzontale

28/07 – L'audio in chiamata non si sente

25/07 – L'app della fotocamera crasha improvvisamente

25/07 – Lo schermo si accende in maniera anomala quando si preme il tasto Power, a volte si avvia la modalità Emergenza per errore

Realme 9

05/09 – Problemi di disconnessione Bluetooth

18/08 – L'audio si muta improvvisamente durante la riproduzione multimediale

03/08 – La finestra della chiamata rimane a schermo anche a chiamata interrotta

30/07 – Lo schermo mostra linee bianche sullo schermo in maniera anomala

27/07 – La cartella Private Safe appare ogni volta che si sblocca lo smartphone con l'impronta

27/07 – Impossibile creare un nuovo profilo utente

20/07 – La sezione “Media” nella memoria occupa troppi GB in maniera anomala

03/07 – Il sensore d'impronte non funziona correttamente

Realme 9 Pro

07/09 – La connettività VoLTE non funziona

31/08 – La finestra della chiamata rimane a schermo anche a chiamata interrotta

29/08 – Impossibile aprire l'app Temi

12/08 – Problemi di annebbiamento o lag della fotocamera durante la registrazione di video

03/08 – Problemi di disconnessione Bluetooth

02/08 – La ricarica rapida non funziona

27/07 – Problemi di connessione al PC via USB

24/07 – Impossibile aprire l'app Fotocamera

16/07 – Il sensore d'impronte non funziona correttamente

16/07 – Il sensore di prossimità non funziona correttamente

Realme 9 Pro+

07/09 – Problemi di lag durante l'utilizzo dell'app YouTube

07/09 – Il sensore d'impronte non funziona correttamente

04/09 – Problemi di annebbiamento o lag della fotocamera durante la registrazione di video

31/08 – La ricarica rapida non funziona

25/08 – La finestra della chiamata rimane a schermo anche a chiamata interrotta

29/08 – La connessione Hotspot si blocca e si disattiva in maniera anomala

21/08 – Problemi di calibrazione per la luminosità automatica

14/08 – Rallentamento del funzionamento dei tasti del volume

13/08 – Il sensore di prossimità non funziona correttamente

13/08 – Problemi col trasferimento dei file con PC via USB

10/08 – La riproduzione video si interrompe quando si ruota lo schermo

06/08 – Problemi con l'interazione col touch screen

27/07 – Problemi con la connettività per la rete dati

26/07 – Le foto nell'app Galleria ci mettono troppo tempo ad aprirsi

19/07 – L'opzione per le notifiche Dot o Number sull'icona non funziona

18/07 – L'app Fotocamera crasha quando si switch a un'altra app

17/07 – La ricerca globale visualizza anche le app nascoste

09/07 – Impossibile usare il flash LED per la fotocamera

08/07 – Il grafico della batteria non mostra i dati corretti

Realme 8

31/08 – Impossibile effettuare o ricevere chiamate

31/08 – Il livello del volume cambia automaticamente in maniera anomala

29/08 – La finestra della chiamata rimane a schermo anche a chiamata interrotta

26/08 – Lo schermo diventa nero durante le telefonate

21/08 – Problemi col funzionamento dello speaker

16/08 – La sezione “Altro” nella memoria occupa troppi GB in maniera anomala

13/08 – Le chiamate via Wi-Fi non funzionano

07/08 – Il sensore di prossimità non funziona correttamente

04/08 – Le app in esecuzione si chiudono subito appena si switcha a un'altra

01/08 – Problemi di disconnessione con dispositivi Bluetooth

31/07 – La registrazione video si interrompe da sola improvvisamente

30/07 – La memoria microSD non viene rilevata

28/07 – La vibrazione non funziona

27/07 – Le icone delle app installate scompaiono

26/07 – Lo schermo touch non funziona durante le chiamate

13/07 – L'app Fotocamera si chiude automaticamente

11/07 – Non funziona la richiesta di password per lo spegnimento

08/07 – Non funziona la connettività NFC

Realme 8 Pro

05/09 – Il sensore d'impronte non funziona correttamente

05/09 – La modalità Always-On Display non funziona correttamente

02/09 – Impossibile effettuare chiamate perché l'app crasha improvvisamente

27/08 – La modalità di selezione del refresh rate è assente

26/08 – Problemi di switch fra gesture e tasti di navigazione

12/08 – L'app Impostazioni crasha improvvisamente

06/08 – Problemi con la stabilizzazione nei video

03/08 – Lo schermo si spegne improvvisamente durante la riproduzione di video

26/07 – La ricarica rapida non funziona

17/07 – Le notifiche richiedono un doppio swipe per essere rimosse

17/07 – L'app Fotocamera non funziona

Realme Narzo 50 5G

16/08 – Problemi di lag del giroscopio nei videogiochi che lo utilizzano

