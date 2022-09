Xiaomi MIX Fold 2 non decolla e Nothing stupisce su Antutu: ecco i più potenti di Agosto 2022￼

Siamo arrivati alla fine dell'estate e ci addentriamo nell'ultima fase del terzo trimestre dell'anno. Ovviamente ci saranno altre novità nel corso delle prossime settimane e già abbiamo avuto un assaggio ad IFA 2022. Intanto andiamo a scoprire quali sono stati gli smartphone più potenti dell'estate su Antutu, con la classifica dedicata al mese di agosto 2022!

Quali sono gli smartphone più potenti: ecco la classifica di Antutu per agosto 2022

Cominciamo subito in modo peperino dando un'occhia ai migliori smartphone top di gamma su Antutu per quanto riguarda il mercato cinese, ovviamente sempre in riferimento ad agosto 2022.

In cima non troviamo grandi novità rispetto al mese di luglio: i gaming phone dominano il podio, complice lo Snapdragon 8+ Gen 1 ed un quantitativo spropositato di RAM (senza contare le eventuali ottimizzazioni per migliorare le performance). Parliamo di Red Magic 7S, ROG Phone 6 e Red Magic 7S Pro, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.

Top gamma China

Abbiamo un paio di novità con Lenovo Legion Y70, OnePlus Ace Pro (il nostro 10T) e Moto X30 Pro. Malino per Xiaomi, con il top 12S Pro in penultima posizione e il nuovissimo pieghevole MIX Fold 2 che chiude la classifica.

Top gamma Global

Passando invece ai migliori top di gamma Global si nota ancora una volta il dominio degli smartphone da gaming, con ROG Phone e Red Magic. Tuttavia il panorama è ricco di nomi interessanti come vivo X80, Motorola Edge 30 Pro e il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 4.

Da notare la simpatica presenza di Xiaomi 12S Ultra, dispositivo esclusivo per la Cina ma stranamente presente nell'elenco Global.

Gli smartphone di fascia alta più potenti

Fascia alta China

La fascia alta cinese non vede grandi novità: la classifica Antutu di agosto riprende quella del mese scorso, cambiano solo i punteggi dei dispositivi. Comunque, rispetto al panorama top notiamo una presenza feroce di MediaTek, con il suo Dimensity 8100.

Realme GT Neo 3 vince su tutti, seguito da vivo S15 Pro e Redmi Note 11T Pro+: in tutti e tre i caso abbiamo il già citato SoC MediaTek.

Fascia alta Global

Lo smartphone da 150W di Realme conquista anche la classifica Global; in questo caso il dispositivo è seguito da POCO X4 GT e Redmi K50i. L'elenco è dominato da modelli Realme e POCO, con un leggero spazio di manovra per OnePlus, iQOO e Redmi.

I migliori medio gamma di agosto su Antutu

Mid range China

La classifica dei migliori smartphone medio gamma in Cina non subisce grandi cambiamenti rispetto al mese passato: abbiamo un paio di nomi nuovi (come Huawei P50E) ma niente di eclatante. iQOO Z5 è sempre in cima, seguito da OPPO Reno 8 Pro 5G; stavolta la terza posizione è occupata da Xiaomi Civi 1S, il selfie phone ultra-leggero, mentre Honor 70 scende al quarto posto.

Mid range Global

Passando, infine, ai migliori mid-range Global su Antutu: ritroviamo ancora una volta Nothing Phone (1), lo smartphone dell'ex di OnePlus Carl Pei. Nonostante le problematiche iniziali sembra che il dispositivo stia andando bene ed ora c'è anche la soddisfazione di aver conquistato il podio di Antutu per due mesi di fila. Insomma, uno smartphone che non stupisce solo per lo stile ed i suoi 900 LED, ma anche per le performance.

