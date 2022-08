Red Magic, Xiaomi, iQOO: chi è il più potente su Antutu? | Luglio 2022

L'estate procede diventando sempre più rovente e con un unico dominatore: il nuovo processore di punta targato Qualcomm, una vara e propria belva. Il chipset ha letteralmente monopolizzato la classifica di Antutu di luglio 2022: lo Snapdragon 8+ Gen 1 ha lo strapotere assoluto, ma quali sono gli smartphone Android più potenti attualmente sul mercato? Ecco i nomi dei top di gamma del momento!

Quali sono gli smartphone più potenti: ecco la classifica di Antutu per luglio 2022

Come abbiamo già sottolineato in apertura, dal punto dei vista dei chipset non c'è varietà: lo Snapdragon 8+ Gen 1 domina in nove delle dieci posizioni. Nonostante ciò la classifica di luglio 2022 di Antutu è abbastanza variegata, con Red Magic, iQOO, Xiaomi, ROG, Realme: tutti nomi di spessore, ma andiamo a vedere in modo più preciso quali sono i migliori, gli smartphone più potenti.

Red Magic 7S iQOO 10 Pro ASUS ROG Phone 6 Red Magic 7S Pro iQOO 10 Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12S Realme GT 2 Master Explorer Xiaomi 12 Pro con Dimensity 9000+

Ancora una volta lo smartphone più potente è un terminale da gaming: Red Magic 7S si comporta divinamente ed è in cima alla classifica, mentre il fratello maggiore Pro si posiziona quarto. Il podio è occupato poi da iQOO 10 Pro, il primo top di gamma al mondo dotato della super ricarica da 200W, seguito da ROG Phone 6, altro modello da gaming con un design “tamarro”. Il trittico della serie Xiaomi 12S si posiziona bene ma si parte dalla quinta posizione. Chiudono Realme GT 2 Master e Xiaomi 12 Pro nella sua nuova incarnazione, con Dimensity 9000+.

Gli smartphone di fascia alta più potenti

La classifica dei migliori smartphone di Antutu continua con i modelli di fascia medio-alta, una categoria da non sottovalutare. Siamo una spanna sotto i flagship, sia per quanto riguarda le performance che lo stile e il comparto fotografico. Ecco l'elenco completo.

OnePlus Ace OPPO reno 8 Pro+ 5G Redmi K50 Realme GT Neo 3 vivo S15 Pro Redmi Note 11T Pro+ Redmi Note 11T Pro OPPO K10 5G vivo S15 iQOO Neo 5

Qui Xiaomi cede il posto alla sua costola Redmi, ma solo dalla terza posizione. I primi due posti sono occupati da OnePlus e OPPO, con due dispositivi parecchio soddisfacenti. Similmente alla classifica dei top notiamo un vero e proprio monopolio: in questo caso il re è il Dimensity 8100 (Max) di MediaTek.

I migliori medio gamma di luglio su Antutu

Concludiamo con i migliori medio gamma su Antutu, sempre per il mese di luglio 2022. Di seguito trovate la classifica completa.

iQOO Z5 OPPO Reno 8 Pro 5G Honor 70 OPPO K9s 5G Xiaomi 11 Lite Honor 60 Honor 50 Huawei Nova 9 Pro Huawei Nova 9 iQOO Z5x

Ora che abbiamo una panoramica di tutti i dispositivi più performanti del mese dal punto di vista del mercato cinese non resta che attendere le classifiche Global. Che cosa cambierà?

