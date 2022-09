Xiaomi aggiorna la MIUI e la rende più pulita e ordinata

Nel mentre continuiamo a chiederci quando uscirà la MIUI 14, Xiaomi ha rilasciato un nuovo aggiornamento che punta a migliorare il launcher della sua interfaccia proprietaria. Sin dalla sua creazione, il team di sviluppatori software ha contribuito a rendere la MIUI una delle UI più apprezzate (e odiate) nell'universo Android. Di tanto in tanto, scopriamo nuove funzionalità che evidenziano come la UI di Xiaomi sia estremamente ricca di feature e opzioni aggiuntive.

Ecco come cambia la MIUI con il nuovo aggiornamento del launcher Xiaomi

Questa volta, però, l'aggiornamento del launcher all'ultima versione 4.39.0.5659-09061502 non punta a introdurre altre funzionalità sugli smartphone Xiaomi, bensì a migliorarne l'interfaccia grafica. Per esempio, è stata aggiunta la voce “Rimuove il testo dai widget” per far sì che i widget inseriti nelle home restituiscano un'estetica più pulita, in accoppiata alla già presente voce “Non mostrare il testo” che rimuove l'etichetta anche dalle icone.

Inoltre, sempre con questo aggiornamento Xiaomi ha voluto creare più omogeneità e coerenza nelle impostazioni; andando nel menu “Schermata Home”, infatti, le voci passano da due a tre, aggiungendo la “Modalità Lite” alle due “Classico” e “Con Cassetto app“. In questo modo, l'utente può selezionare la modalità di visualizzazione della home dello smartphone Xiaomi in un unico posto, senza dover girare fra vari menu.

Se voleste aggiornare il launcher del vostro Xiaomi, Redmi o POCO, potete scaricarlo dal nostro articolo dedicato:

Scarica MIUI Launcher 4.39.0.5659-09061502

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il