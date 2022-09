Google Pixel Fold si farà: ecco quando sarà presentato

Nel mentre scopriamo quando scopriremo ufficialmente Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch, si rincorrono nuovi rumors sul futuro di Google Pixel Fold. Di tutti i pieghevoli finora annunciati o vociferati, quello targato Google è probabilmente il più tormentato: sarebbe dovuto debuttare a fine 2021, poi si dice sia stato ufficiosamente rimandato per problemi di competitività e se n'è tornato a parlare nel corso di questo anno perché Google sarebbe pronta a debuttare nel mondo degli smartphone flessibili.

Google prepara Pixel Fold, il suo primo pieghevole: ecco cosa sappiamo

A darci nuove informazioni su Google Pixel Fold è nuovamente Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants e insider della filiera di tutto ciò che ruota attorno ai display. E quando si parla di pieghevoli come Google Pixel Fold, il display è il protagonista: nel suo ultimo tweet, Ross afferma che mancherebbero 4 mesi all'inizio della produzione dei pannelli che troveremo a bordo di Pixel Fold, indicando il periodo di marzo 2023 come quello utile per la messa in vendita.

4 months till the foldable Pixel smartphone starts panel production. Are you excited? I am assuming it will launch in March. — Ross Young (@DSCCRoss) September 6, 2022

Se così fosse, Google avrebbe deciso di prendere il suo tempo e non presentare Pixel Fold in autunno assieme ai nuovi Pixel 7, ma aspettare i primi mesi del prossim'anno. Una scelta che potrebbe non essere casuale: Samsung ha da poco lanciato Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, le cui vendite stanno superando le più rosee aspettative. Di conseguenza, lanciare Google Pixel Fold qualche settimana dopo i pieghevoli Samsung potrebbe inficiare nelle sue vendite, mentre a inizio 2023 (salvo sorprese) non sarebbe previsto il lancio di nessun concorrente di rilievo.

