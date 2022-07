Il lancio internazionale è previsto a stretto giro ma intanto i nuovi top di gamma del brand partner di Nubia sono già disponibili all'acquisto, con un occhio al risparmio. Volete mettere le mani sui nuovi smartphone da gaming della compagnia? Allora banco alle ciance ed andiamo a scoprire dove comprare Red Magic 7S e 7S Pro, due top di gamma dallo stile aggressivo e dalle specifiche stellari!

Red Magic 7S e 7S Pro: dove comprare i nuovi top di gamma da gaming

Il design della gamma Red magic 7S ricalca quello della serie base ma va ad aggiungere varie migliorie e sopratutto introduce lo Snapdragon 8+ Gen 1, al momento l'ultima soluzione di fascia top targata Qualcomm. Entrambi i terminali montano display AMOLED da 6.8″ Full HD+: nel caso della versione 7S è presente un refresh rate a 165 Hz mentre nel fratello maggiore scende a 120 Hz, ma con una fotocamera sotto lo schermo. Oltre al chipset high-end di Qualcomm abbiamo memorie RAP LPDDR5, storage UFS 3.1, batterie da 4.500 mAh e 5.000 mAh con ricarica da 120W e da 135W, un sistema di raffreddamento ibrido (al liquido, con camera di vapore, una piastra di dissipazione ampia ed una ventolina). Si fa sul serio e se siete interessati, ecco dove comprare Red Magic 7S e 7S Pro!

Per tutti i dettagli sulla nuova serie di Red Magic lanciata in patria e in arrivo in Europa date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al debutto del duo da gaming.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente Red Magic OS 5.5 con Android 12 (quindi si tratta della versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla nuova gamma di Red Magic.

