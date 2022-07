Summer Sale GEEKOM: mini PC in offerta per tutti, fino 40€ di sconto e spedizione dall’Europa

Voglia di un mini PC? I vantaggi sono tantissimi, con un risparmio di spazio non indifferente; e poi parliamo di terminali belli da vedere, in alcuni casi simili ad un oggetto d'arredo in salsa tech. State cercando una soluzione accessibile per mandare in pensione il vostro vecchio computer? Allora i saldi estivi GEEKOM arrivano con un tempismo perfetto: i mini PC del brand sono in offerta a prezzi super!

Partono i saldi estivi GEEKOM: tantissime occasioni per risparmiare!

Ma come funzionano i saldi tech di GEEKOM? Il brand tedesco specializzato in mini PC ha dato il via all'evento dedicato alle sue offerte estive, valido per tutto il mese di luglio. Inoltre ci sarà spazio anche per ulteriori occasioni con l'evento Back To School previsto per agosto. Quindi, facendo un rapido riepilogo, i saldi sono già attivi ma sono previsti due momenti particolarmente intensi:

dal 21 al 31 luglio – si tratta della fase 2 della promo, con l'iniziativa “Più acquisti, più risparmi” ed un simpatico gioco per rendere le cose ancora più interessanti;

si tratta della fase 2 della promo, con l'iniziativa “Più acquisti, più risparmi” ed un simpatico gioco per rendere le cose ancora più interessanti; dal 1 al 15 agosto – la fase finale dei saldi estivi tech di GEEKOM, con l'evento dedicato alle offerte per il ritorno a scuola. Non fatevi ingannare dal nome perché le offerte sono parecchio golose e non riguarderanno solo gli studenti!

I saldi estivi di luglio

Come anticipato poco sopra, i saldi d'estate di GEEKOM sono disponibili per tutto il mese di luglio 2022: i mini PC del brand potranno essere acquistati a prezzo ribassato grazie ad alcuni coupon che permettono di beneficiare di sconti fino a 40€. Di seguito trovate tutte le offerte attive durante il mese, insieme al codice sconto da utilizzare per risparmiare. Se non visualizzate correttamente i box presenti in basso, provate a disattivare AdBlock.

Volete scoprire tutte le offerte dedicate ai saldi estivi tech di GEEKOM? Allora date un'occhiata alla pagina principale dell'evento, tramite il link qui sotto.

Gli sconti continuano dal 21 al 31 luglio, con i “Gruppi d'Acquisto”: si tratta di una promozione valida per tutte le configurazioni dei modelli MiniIT8 i5 e MiniAir 11. Inoltre potrete accumulare punti condividendo con gli amici i vostri acquisti: in questo modo potranno ricevere dei voucher da 25€. Trovate tutti i dettagli nel sito del brand!

Infine dall'1 al 15 agosto ci saranno delle offerte speciali dedicate sempre ai modelli MiniIT8 i5 e MiniAir 11, con nuovi coupon per risparmiare!

A proposito di GEEKOM – Il brand è dotato di uno store tedesco affidabile e ricco di prodotti ed occasioni per risparmiare. È presente – ovviamente – la spedizione in Italia (direttamente dall'Europa) e la possibilità di pagare in tutta sicurezza con PayPal. Inoltre il sito è navigabile senza alcun intoppo, grazie alla pratica funzione di traduzione: basterà selezionare la lingua italiana tramite l'apposito pulsante posizionato in alto a destra (aprendo la pagina dello store).

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il