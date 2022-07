Ecco quale sarà il primo iPhone con teleobiettivo periscopiale

Era il MWC 2017 quando OPPO stupiva tutti presentando il suo primo smartphone dotato di teleobiettivo periscopiale. Un meccanismo che, per la prima volta, permetteva di avere uno zoom ottico 5x in uno spazio molto contenuto. Prima di allora, infatti, c'erano stati esperimenti per portare lo zoom tipico delle fotocamere anche sui telefoni: penso a dispositivi come ASUS ZenFone Zoom o Samsung Galaxy S4 Zoom. Due smartphone che vantavano capacità di zoom notevoli, ma a scapito di estetica e compattezza.

Apple si prepara al primo teleobiettivo periscopiale, ma solo su un modello di iPhone

Ma è nel 2016 che Apple sdoganò e rese mainstream le lenti zoom sugli smartphone con iPhone 7 Plus; da allora, ogni produttore di smartphone ha fatto proprio questo concetto e lo ha elevato alla potenza. Arriviamo ai giorni nostri, con esponenti come Samsung Galaxy S22 Ultra che monta un considerevole zoom ottico 10x con sistema periscopiale. Per non parlare di Sony Xperia 1 IV, l'unico in circolazione a vantare uno zoom ottico variabile. Ma dal 2016, Apple non si è mai spinta oltre allo zoom 3x, evitando di utilizzare quel teleobiettivo periscopiale che aziende come Xiaomi, OPPO, vivo e Huawei utilizzano ormai da anni.

Nel mentre, si vocifera che iPhone 14 darà uno scossone alla serie telefonica di Apple, soprattutto in termini di varianti e prezzi. Tuttavia, il vero upgrade del comparto fotografico da parte di Cupertino dovrebbe avvenire nel 2023. A parlarne è il noto analista Ming-chi Kuo, che afferma che iPhone 15 Pro Max sarà il primo melafonino a vantare un teleobiettivo periscopiale. Come prevedibile, Apple sarebbe intenzionata di renderla una feature esclusiva del modello più costoso, lasciando invece uno zoom standard sulla variante Pro.

Nello specifico, si parla di un sensore stabilizzato da 1/3″ da 12 MP f/2.8, in grado di restituire uno zoom ottico 6x. Per avere un confronto, Xiaomi 12S Ultra ha uno zoom ottico 5x con sensore stabilizzato da 1/2.0″ da 48 MP f/4.1. Chi preferisce un modello più compatto dovrà invece attendere il 2024, anno in cui il sistema periscopiale dovrebbe essere implementato sia sul Pro che sul Pro Max.

