Xiaomi MIX Fold 2 ufficiale: sottilissimo e con fotocamera Leica

Dopo mesi a immaginare come sarebbe stato il successore del primo Mi MIX Fold, Xiaomi ha finalmente lanciato il nuovo Xiaomi MIX Fold 2. Il nuovo pieghevole dell'azienda di Lei Jun prende tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche del suo predecessore e le evolve, sia esteticamente che nelle prestazioni.

Xiaomi MIX Fold 2 ufficiale: tutte le novità

Design e display

Xiaomi MIX Fold 2 vuole stupire per la sua ergonomia, sfoggiando uno spessore di soli 5,4 mm e 11,2 mm da chiuso, per un peso complessivo di 262 grammi. Per capirci, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4 ha uno spessore di 6,3 mm, mentre Huawei Mate Xs 2 misura anch'esso 5,4 mm ma con un design outfold.

È disponibile in due colorazioni: Gold e Black.

Ovviamente, da buon pieghevole “a libro” che si rispetti, troviamo due display. Quello esterno è pannello AMOLED E5 un 6,56″ Full HD+ (2520 x 1080 pixel) in 21:9 con refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 1.000 nits, supporto Dolby Vision e protezione Gorilla Glass Victus. Il protagonista, quello interno, è invece un pannello da 8,02″ 2K+ (2160 x 1914 pixel) con densità di 360 PPI, tecnologia LTPO 2.0 con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1.300 nits.

È il primo pannello a utilizzare la tecnologia Eco² OLED: eliminando la necessità di avere uno strato polarizzatore, lo schermo è in grado di ridurre i consumi energetici del 25% e migliorare la trasmissione delle immagini del 33%. A proteggere il tutto c'è un vetro flessibile Ultra Thin Glass.

Per risultare in linea con uno spessore così ridotto, Xiaomi ha sviluppato una nuova cerniera Micro Waterdrop (perché ricorda una goccia d'acqua), che permette di avere una grinza ancora meno visibile, essendo il 18% più sottile e il 35% più leggera grazie agli elementi in fibra di carbonio. Nel momento in cui si chiude lo smartphone, questo meccanismo fa sì che la parte centrale del pannello rientri dentro la scocca, riducendo la formazione di pieghe e risultando in un look più uniforme.

Caratteristiche e specifiche tecniche

A muovere lo Xiaomi MIX Fold 2 c'è l'ultimo SoC high-end di casa Qualcomm, cioè lo Snapdragon 8+ Gen 1 visto anche su Xiaomi 12S Ultra. Grazie al rinnovato processo produttivo TSMC a 4 nm, è un SoC meno energivoro e “caloroso”, ma anche più potente, con CPU octa-core (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,75 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 730. A questo aggiungiamo 12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 3.1 (non espandibile). L'alimentazione passa per una batteria da 4.500 mAh in grado di ricaricarsi rapidamente fino a 67W.

Come ogni pieghevole che si rispetti, Xiaomi MIX Fold 2 è guidato dalla MIUI Fold 13, una nuova versione dell'interfaccia software studiata appositamente per il mondo dei pieghevoli.

#XiaomiMIXFold2 features the latest Snapdragon® 8+ Gen 1 chipset, which is more than capable of running all your heavy-duty tasks smoothly.#LeiJunAnnualSpeech #XiaomiLaunch pic.twitter.com/QPtYhZxqSu — Xiaomi (@Xiaomi) August 11, 2022

Fotocamera

Grazie alla partnership avviata col colosso della fotografia, anche Xiaomi MIX Fold 2 integra una fotocamera in collaborazione con Leica . Include un sensore primario Sony IMX766 da 50 MP f/1.8 con Pixel Binning 4-in-1 a 2,0 µm, stabilizzazione OIS e lenti 7P, un grandangolare da 13 MP f/2.4 e un teleobiettivo 2x da 8 MP f/2.6, il tutto coadiuvato dalle lenti Summicron di casa Leica. Il contributo di Leica passa anche per il software, grazie ai vari filtri integrati, oltre che video 8K e con supporto Dolby Vision; Xiaomi ha puntato anche alla velocità dell'otturatore, potendo scattare 30 foto in un secondo. Niente da fare per le lenti liquide, che rimangono così una feature esclusiva del primo pieghevole.

Xiaomi MIX Fold 2 – Prezzo e data di uscita

Xiaomi MIX Fold 2 è stato presentato in Cina al prezzo di 8.999 yuan (circa 1.292€) per la 12/256 GB, passando a 9.999 yuan (circa 1.435€) per la 12/512 GB e infine 11.999 yuan (circa 1.723€) per la 12 GB/1 TB. Xiaomi non ha ancora parlato di una sua commercializzazione sul mercato Global, ma molto probabilmente rimarrà un'esclusiva per la Cina.

