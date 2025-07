Samsung Galaxy Z Fold 7 senza il supporto alla S Pen: è ufficiale

Con l’arrivo di Samsung Galaxy Z Fold 7 si è concretizzato uno dei timori degli appassionati della S Pen: il top di gamma pieghevole manca del supporto allo stilo, una novità che era stata ampiamente anticipata dai fatti e dall’approccio del brand nei confronti di questo accessorio.

No, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7 non supporta la S Pen: ecco i motivi dietro questo cambiamento

Galaxy Z Fold 7 – Crediti: Samsung

I cambiamenti verso la S Pen ci sono stati eccome, nonostante Samsung conferma che lo stilo non sarà eliminato. Tuttavia l’ultima versione del celebre pennino manca della connettività Bluetooth e di alcune funzionalità, un taglio che rende evidente in cambio di rotta del brand.

Ed ora arriva la batosta: come anticipato anche dai leak dei mesi passati, Samsung Galaxy Z Fold 7 è il modello più sottile della serie ma per raggiungere questo spessore è stato necessario un sacrificio. Il pieghevole di ultima generazione manca del digitalizzatore, componente hardware dello schermo dedicato al rilevamento della posizione, del tratto e della pressione della penna.

Il nuovo Galaxy Z Fold 7 non supporta la S Pen, un cambiamento enorme per la serie. L’ampio display in formato tablet è perfetto per la scrittura, ma evidentemente questo era l’unico modo per tagliare sullo spessore del telefono. Inoltre eliminando il digitalizzatore è stato possibile montare un vetro protettivo UTG più spesso, a vantaggio della resistenza del display.

Comunque c’è da dire che OPPO Find N5 presenta un corpo sottilissimo (8,93 mm da chiuso e 4,21 mm da aperto) eppure non manca del supporto allo stilo.