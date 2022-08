Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 ufficiale: il tablet diventa XL

Non solo MIX Fold 2: alla conferenza annuale di Lei Jun è stato presentato ufficialmente anche Xiaomi Pad 5 Pro 12.4. Nonostante in precedenza si fosse vociferato di un tablet di taglia Mini, la compagnia ha optato per un modello di taglia ancora più ampia per la sua gamma Pad 5. Scopriamone quindi le novità, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ ufficiale: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Se Pad 5 e Pad 5 Pro hanno approcciato il mercato con un display nella media da 11″, la nuova versione di Xiaomi Pad 5 Pro lo fa con uno schermo da 12.4″, un aumento del +27,2% ma sempre con cornici contenute. Si tratta di uno schermo IPS LCD in 2.5K (2560 x 1600 pixel), con refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10 e Dolby Vision, luminosità di 500 nits e contrasto di 1.500:1.

A cambiare non sono soltanto le dimensioni ma anche l'estetica posteriore, dove trova posto un modulo fotografico che riprende quello di Xiaomi 12, dove quello dei modelli precedenti riprendeva quello della serie Mi 11. Tutto ciò è racchiuso in una scocca unibody in metallo, con linee delle antenne nascoste e disponibile in tre colorazioni (Nero, Verde e Argento), oltre che spessa 6,66 mm e dal peso di 620 grammi.

Specifiche tecniche

La configurazione hardware del nuovo Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 passa dallo Snapdragon 870, lo stesso di Xiaomi Pad 5 Pro standard. Parliamo di un SoC a 7 nm TSMC con CPU octa-core Kryo 585 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 650. Lato memorie abbiamo tagli da 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile.

Per la batteria c'è un fisiologico aumento rispetto agli 8.600 mAh del Pro da 11″, salendo a 10.000 mAh con ricarica rapida a 67W. Così come MIX Fold 2, anche qua c'è un software basato su MIUI Pad 13 con il più recente Android 12. In termini di produttiva, ritroviamo il supporto allo stylus e alla tastiera esterna per poterlo usare come un convertibile 2-in-1. Inoltre, la porta USB Type-C 3.2 Gen 1 con uscita video permette di poterlo collegare a un monitor esterno per poterlo usare come schermo secondario. C'è anche un apposito accessorio per poter fare il mirroring dello schermo via wireless.

Il comparto multimediale è composto da ben 8 speaker stereo realizzati da Harman Kardon con supporto Dolby Atmos, oltre che da una selfie camera da 20 MP; per migliorare l'esperienza delle videochiamate, Xiaomi l'ha inserita nel bordo laterale anziché quello superiore, in modo da avere un'inquadratura centrata utilizzandolo in orizzontale.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 viene lanciato in Cina al prezzo di partenza di 2.999 yuan (circa 358€) per la 6/128 GB, salendo a 3.499 yuan (circa 502€) per la 8/256 GB e concludendo a 4.199 yuan (circa 602€) per la 12/512 GB.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il