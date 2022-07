Huawei Mate Xs 2: tutto quello che c’è da sapere

Se c'è una categoria di prodotti in cui Huawei crede fortemente è quella dei pieghevoli e la conferma arriva proprio dal suo ultimo gioiellino. Date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato a Huawei Mate Xs per scoprire tutto su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità del nuovo top di gamma foldable!

Huawei Mate Xs 2: tutto sul nuovo pieghevole top del colosso cinese

Design e display

Come anticipato nelle scorse settimane, il design di Huawei Mate Xs 2 è un ritorno al passato. Questo perché il brand ha scelto di tornare a un design outfold verso l'esterno, con lo schermo incastonato in una scocca in fibra di vetro 3D e leghe di titanio e acciaio che avvolgono tutta la struttura. Questo lo rende il pieghevole più leggero di sempre (esclusi i flip phone), con un peso di “soli” 255 grammi. Le colorazioni disponibili sono due: Nero (con texture in pelle a tratteggio) e Bianco (con texture in pelle naturale).

E parlando di display, abbiamo un unico pannello True-Chroma da 7,8″ OLED (2.480 x 2.200 pixel) in 8:7.1, che una volta chiuso passa a una diagonale da 6.5″ (2.480 x 1.176 pixel) in 19:9. È uno schermo con refresh rate a 120 Hz, con dimmering PWM a 1.440 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Su di esso c'è un trattamento antiriflesso Nano Optical Layer per consentire una migliore leggibilità all'aperto.

Per il suo nuovo pieghevole, Huawei ha adottato un meccanismo migliorato per cerniera e display. Il sistema a doppia rotazione Falcon Wing Design di nuova generazione rende lo schermo più liscio, riducendo la tanto controversa “grinza” degli schermi pieghevoli. Una cerniera assemblata in acciaio ad alta resistenza, in grado di offrire una resistenza maggiore allo smartphone. In aiuto c'è anche il sistema Composite Screen, incaricato di ammortizzare gli urti e impedire che lo schermo si danneggi.

Specifiche tecniche e caratteristiche

A che tipo di hardware si affida Huawei Mate Xs 2? Come già avvenuto per P50 Pocket, la scelta del chipset è ricaduta sullo Snapdragon 888 4G, soluzione Qualcomm ad oggi presente sui soli dispositivi Huawei (per forza di cose). Questo SoC è coadiuvato 8/12 GB RAM e 256/512 GB per lo storage, oltre che da un sistema di raffreddamento Graphene Liquid.

La scelta della batteria è suddivisa in due versioni diverse: la versione standard ha infatti un modulo da 4.600 mAh con supporto alla ricarica SuperCharge a 66W. In Asia è presente anche una versione Collector's Edition con batteria maggiorata a 4.880 mAh. Non mancano poi Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC. Il software utilizzato è HarmonyOS 2.0. La grande novità è però dettata dal supporto allo stylus M-Pen, che per l'occasione è presentato in versione 2s.

Lato fotocamera, c'è un comparto True-Chroma Camera con tre sensori da 50+13+8 MP, con ultra-grandangolare e teleobiettivo 3x (e digitale 30x). La combinazione di Huawei XD Optics e XD Fusion Pro permette alla fotocamera di catturare colori più reali, grazie anche al sensore multi-spettro a 10 canali. Inoltre, da chiuso è possibile avere il viewfinder su entrambi gli schermi, in modo che anche chi stiamo fotografando si possa vedere. La fotocamera frontale è racchiusa in un punch-hole laterale e trova un sensore da 10.7 MP. Il comparto multimediale è arricchito anche da speaker stereo con AI Sound Engine.

Scheda tecnica

dimensioni (chiuso) di 156.5 x 75.5 x 11.1 mm per un peso di 255 grammi;

dimensioni aperto di 156.5 x 139.3 x 5.4 mm;

display OLED da 7.8″ (aperto) con risoluzione 2480 x 2200 pixel (aperto) oppure 6.5″ (chiuso) con risoluzione 2480 x 1176 pixel (chiuso), in 20:9, 424 PPI, 120 Hz ;

da con risoluzione 2480 x 2200 pixel (aperto) oppure con risoluzione 2480 x 1176 pixel (chiuso), in 20:9, 424 PPI, ; chipset Snapdragon 888 (4G);

(4G); 8/12 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di storage (espandibile tramite NM);

di storage (espandibile tramite NM); batteria da 4.600 mAh con ricarica da 66W;

con ricarica da 66W; fotocamera da 50 + 13 +8 MP con ultra-wide, teleobiettivo zoom ottico 3X, PDAF;

con ultra-wide, teleobiettivo zoom ottico 3X, PDAF; selfie camera da 10.7 MP con ultra-wide;

lettore d'impronte digitali + Face Unlock 2D;

Dual SIM 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C;

Android 11 sotto forma di HarmonyOS 2.

Huawei Mate Xs 2 – Prezzo e disponibilità in Italia

Dopo il debutto in Cina il flagship pieghevole Huawei Mate Xs 2 è arrivato anche in Italia: il dispositivo è acquistabile sullo store ufficiale al prezzo di 1,999.9€. Inoltre, fino al 31 agosto 2022, con un deposito di 10€ si otterrà uno sconto di 100€; si riceverà in regalo anche un paio di auricolari premium FreeBuds Pro 2. La fase di preordine terminerà il 1° settembre: le cuffie in regalo saranno disponibili in bundle con il terminale fino al 30 settembre.

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il