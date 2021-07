Redmi Note 10S ritorna in una nuova versione “stellare”

Tramite un poster ufficiale Xiaomi ha annunciato il ritorno di Redmi Note 10S, questa volta nella versione Starlight Purple, caratterizzata da una splendida colorazione viola che vi porta tra le stelle con un solo sguardo!

Redmi Note 10S Starlight Purple in arrivo: ecco la nuova colorazione

La passione dei produttori cinesi per le back cover stellari non è di certo nuova: basti pensare a vivo NEX Star (bellissimo!) e ad altri casi analoghi. In questo caso Xiaomi ha pensato di portare questo particolare look a bordo di Redmi Note 10S, dispositivo lanciato anche da noi insieme al resto della serie. A questo giro il mid-range con display AMOLED guadagna la colorazione Starlight Purple, caratterizzata da un effetto in grado di cambiare intensità in base all'illuminazione. L'annuncio arriva dal profilo Global di Xiaomi ma per ora non sono stati confermati i mercati in cui arriverà questa nuova versione. Non appena ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli!

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, di seguito trovate le specifiche del nostro Note 10S.

Display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con luminosità a 1.100 nit e protezione Gorilla Glass 3

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con luminosità a 1.100 nit e protezione Gorilla Glass 3 dimensioni di 160.46 x 74,5 x 8,29 mm per 178.8 g

processore octa-core MediaTek Helio G95 fino a 2.05 GHz

GPU ARM Mali-G76

6/8 GB di RAM LPDDR4x

di RAM LPDDR4x 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF

f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF selfie camera da 13 MP f/2.45

supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo, speaker stereo, sensore IR, Type-C, mini-jack cuffie, IP53, NFC

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 33W

con ricarica rapida 33W software MIUI 12 con Android 11

Clicca qui per la scheda tecnica completa!

Siete interessati a Redmi Note 10S e puntate al risparmio? Allora di seguito trovate alcune offerte decisamente interessanti, con codice sconto: se non visualizzate correttamente i box provate a disattivare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu