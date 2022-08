Samsung Expert RAW: modelli compatibili e link al download

Con il lancio della serie Galaxy S22, abbiamo assistito al lancio di Samsung Expert RAW, la nuova app fotografica per chi vuole qualcosa di più. Avete presente le modalità Pro che popolano sempre di più le normali app fotografiche, con cui avere a disposizione parametri avanzate per realizzare foto e video? Il concetto sviluppato da Samsung è il medesimo, cioè offrire quelle che sono le configurazioni che solitamente troviamo sulle fotocamere professionali. Vediamo quindi come funziona, su quali modelli di smartphone Samsung funziona e come scaricarla.

Ecco come funziona Samsung Expert RAW e su quali modelli è disponibile

Come anticipato, il funzionamento dell'app Samsung Expert RAW è lo stesso delle tradizionali modalità Pro. Questo significa che l'app ci permette di intervenire su parametri quali ISO, esposizione, velocità dell'otturatore, apertura focale, bilanciamento del bianco e messa a fuoco. E tutto ciò sia per foto che per video. Ma quindi cosa cambia fra la normale modalità Pro e l'app Samsung Expert RAW? Innanzitutto che il supporto a queste configurazioni manuali valgono per tutti i sensori, cioè primario, grandangolare e teleobiettivi. Inoltre, ci sono ulteriori parametri come la calibrazione di luci, ombre, saturazione e tinta, nonché l'istogramma, supporto HDR e il salvataggio in Lossless JPG o DNG RAW 16-bit Linear. A tal proposito, non manca l'integrazione con Adobe Lightroom per aprire e modificare le foto RAW scattate.

Quali modelli sono compatibili con Samsung Expert RAW

Essendo un'app che richiede una certa elaborazione fotografica, Samsung Expert RAW non funziona su qualsiasi modello di smartphone. Ecco la lista ufficiale pubblicata dalla compagnia sud coreana:

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21 Ultra, S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3, Z Fold 2

A detta di Samsung, affinché l'app funzioni correttamente i requisiti tecnici comprendono SoC Exynos 990/Snapdragon 865 o successivi, 8 GB di RAM e teleobiettivo 2x con supporto Bayer RAW.

Samsung Expert RAW – Link al download

Come avete visto, la disponibilità dell'app Samsung Expert RAW è dilazionata nel tempo a seconda del modello coinvolto. Quando verrà rilasciata l'app per il vostro modello (fra quelli compatibili), potrete scaricarla direttamente dal Galaxy Store, l'app store di Samsung pre-installato sul telefono.

Scarica Expert RAW dal Galaxy Store

In alternativa, potete scaricare l'app da APKMirror:

Scarica Expert RAW da APKMirror

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il