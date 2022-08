La smart TV 32″ Xiaomi più economica è in sconto a soli 159€ da Unieuro!

Siete in cerca di una smart TV, magari una soluzione da 32 pollici economica ed affidabile? Allora la risposta giusta arriva da Xiaomi, con l'intramontabile Mi LED TV 4A: in questo articolo andiamo a scoprire insieme quali sono le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Aggiornamento 26/08: la smart tv economica di Xiaomi torna in sconto ad un prezzo super, grazie ad Unieuro. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo!

Codice sconto Xiaomi Mi LED TV 4A scende ad un prezzo bomba: la smart TV più economica del brand!

La smart TV Xiaomi Mi TV 4A è una soluzione base di gamma da 32 pollici; il modello in sconto è quello Global, con il supporto al digitale terrestre DVB-T2/C. Il pacchetto connettività offre sia il Bluetooth 4.2 che il Wi-Fi Dual Band mentre a bordo troviamo un software basato su Android 9. Presente all'appello il Dolby Digital e il DTS, così come il supporto a Google per la ricerca vocale. Non manca poi un telecomando per il controllo remoto, dotato di 12 pulsanti di cui uno dedicato appunto all'assistente smart.

La Xiaomi Mi TV 4A è disponibile in offerta lampo da Unieuro ad un prezzo decisamente interessante (tramite la promo No IVA)! In basso trovate il link alla pagina del prodotto: ricordiamo che si tratta di una promo lampo e che non è necessario inserire alcun codice sconto. Se non visualizzate il box o il coupon, provate a disattivare AdBlock.

TUTTO SULLE OFFERTE NO IVA UNIEURO (TV ed elettrodomestici)!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il