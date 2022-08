Soundcore Space Q45 e A40: i nuovi auricolari che offrono un’esperienza su misura e coinvolgente

Soundcore, marchio audio premium di Anker, ha appena lanciato due nuovi auricolari con ANC della serie Space. Due diversi modelli che offrono un'esperienza audio di alta qualità in due diversi formati: Q45 e A40. Sveliamo tutti i dettagli in questo articolo.

Soundcore Space Q45 e A40, tutto sui nuovi auricolari

Partiamo dalle Soundcore Space Q45. Queste sono degli auricolari on-ear con padiglioni in memory foam che garantiscono una migliore tenuta, senza però rinunciare al comfort. Gli auricolari sono alimentati da un driver da 40 mm a doppio strato in seta e metallo-ceramica, offrendo una qualità audio eccezionale, con un suono ricco, dettagliato e un'esperienza coinvolgente, grazie anche alle certificazioni LDAC e Hi-Res.

Inoltre, il nuovo sistema di cancellazione del rumore a 3 livelli cattura e blocca fino al 98% del rumore indesiderato, mentre la riduzione adattiva del rumore adatta automaticamente le prestazioni dell'ANC in base all'ambiente esterno. È poi presente una modalità trasparenza personalizzabile, da attivare quando non si vuole perdere il contatto con il mondo esterno.

Infine, gli auricolari Space Q45 sono dotati di due microfoni con algoritmo AI migliorato per una maggiore chiarezza in fase di chiamata, mentre la batteria offre fino a 65 ore di riproduzione musicale.

Passando alle Soundcore Space A40, queste sono delle cuffie intrauricolari dal design ergonomico, leggero e compatto che offrono la funzione di Adaptive ANC, che analizza i suoni ambientali in tempo reale e regola l'intensità della riduzione del rumore di conseguenza, bloccando fino al 98% del rumore esterno.

Anche queste cuffie sono alimentate dallo stesso driver a diaframma a doppio strato da 10 mm, per un suono bilanciato su tutte le frequenze e una esperienza d'ascolto che, oltre ad essere di alto livello, è anche personalizzabile. Le Space A40 offrono fino a 50 ore di autonomia, mentre il supporto per la ricarica rapida offre fino a 4 ore di riproduzione in appena 10 minuti di ricarica.

Soundcore Space Q45 e A40 – disponibilità e prezzo

Gli auricolari Soundcore Space Q45 e A40 saranno disponibili a partire dal mese di Settembre nelle colorazioni bianco, nero e blu navy al prezzo rispettivamente di 149,99€ e 99,99€.

