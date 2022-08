No IVA Unieuro: -18% sulle TV e doppio sconto sugli elettrodomestici!

Quando si parla di sconti ed occasioni legate alla tecnologia, uno dei momenti migliori è rappresentato dall'evento No IVA Unieuro: smart TV, elettrodomestici e tanto altro ancora, con offerte super ghiotte e sconti a partire dal 18%. È tempo di spendere, grazie alle nuove occasioni del mese di agosto!

No IVA Unieuro, Speciale Smart TV ed Elettrodomestici: le offerte di agosto 2022

L'iniziativa No IVA di Unieuro è una delle preferite dai cacciatori di sconti: smart TV Samsung, LG, Panasonic, ma anche accessori ed elettrodomestici, tutti rigorosamente in offerta ad un prezzo super. Il meglio della tecnologia viene proposto in sconto ma solo per un periodo limitato di tempo, quindi affrettatevi per non perdere nessuna occasione!

Per scoprire tutte le smart TV in offerta per l'evento No IVA Unieuro, qui sotto trovate la pagina dedicata all'iniziativa. Vi segnaliamo che gli sconti dureranno fino al 28 agosto, con un risparmio del 18% (su tutti i TV a partire da 299€). Inoltre trovate anche la pagina dedicata agli elettrodomestici: in questo caso è presente il Doppio No IVA e lo sconto raddoppia al 36%!

Le migliori occasioni da Unieuro

Vi ricordiamo che periodicamente Unieuro lancia promozioni ed occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia: non solo No IVA, ma ci sono anche le iniziative Fuoritutto e Sottocosto (in entrambi i casi, disponibili più volte nel corso dell'anno, sempre con offerte differenti)!

