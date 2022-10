Samsung Galaxy A04e e M04 certificati, ma uno potrebbe essere il rebrand dell’altro

Samsung avrebbe non uno, bensì due nuovi smartphone in cantiere. Il primo è il Samsung Galaxy A04e, che ha ottenuto le certificazioni NBTC e Telecom Indonesia proprio la settimana scorsa. L'altro è Samsung Galaxy M04, che insieme all'altro nuovo dispositivo della serie A è apparso sul sito Web del database Bluetooth SIG.

Samsung Galaxy A04e e M04 hanno ottenuto la certificazione Bluetooth SIG

Samsung Galaxy A04e e M04 hanno di recente ottenuto la certificazione Bluetooth SIG. Questi sono i prossimi entry-level che il produttore coreano potrebbe presto immettere sul mercato. In realtà, non è ancora chiaro se l'uno possa essere il rebrand dell'altro, proprio perché sono stati elencati insieme e dando un'occhiata alle prime caratteristiche trapelate, queste sembrano essere praticamente le stesse.

Oltre a basarsi sulla tecnologia Bluetooth 5.0, entrambi gli smartphone sembrano essere alimentati da un processore MediaTek Helio G35 accompagnato da una GPU PowerVR Rogue GE8320 e disporre di 3 GB di RAM, mentre il funzionamento di Samsung Galaxy A04e e Galaxy M04 dovrebbe invece basarsi su Android 12.

Al momento, non si hanno molte informazioni sui due nuovi entry-level di casa Samsung, né sappiamo quando il produttore ha intenzione di alzare il sipario su questi dispositivi. Dal momento in cui entrambi sono già apparsi nei database dei siti Web di diversi enti di certificazione, il lancio potrebbe non essere poi così lontano.

