Samsung Galaxy A04e sarà il prossimo smartphone 4G per la fascia bassa

Nel mese di aprile, Samsung ha aggiornato la sua lineup di fascia bassa con due nuovi smartphone: Galaxy A04 e A04s. Ora, sembra che la serie possa presto ampliarsi con un ulteriore modello, ovvero Samsung Galaxy A04e. Il dispositivo è apparso nei database degli enti di certificazione NBTC e Telecom Indonesia, facendo trapelare alcune delle sue caratteristiche principali.

Samsung Galaxy A04e avvistato su NBTC e Telecom Indonesia

Samsung Galaxy A04e è apparso con codice modello SM-A042FS/DS sul sito Web della NBTC. La sigla DS sta per Dual-SIM, una caratteristiche che però varierà a seconda del mercato di riferimento.

Altre informazioni trapelate sul sito Web dell'ente di certificazione rivelano che lo smartphone supporterà gli standard GSM, WCDMA e LTE. Come ci si aspetta da un dispositivo di fascia bassa, Samsung Galaxy A04e non offrirà supporto per le Reti di quinta generazione (5G).

La certificazione Telecom Indonesia, purtroppo, non rivela nulla di interessante e si limita a confermare il nome del dispositivo. Nei giorni scorsi, Samsung Galaxy A04e è anche apparso su Geekbench lasciando intendere che ad alimentarlo sarà un SoC MediaTek Helio G35 accompagnato da una GPU PowerVR Rogue GE8320. Il tutto potrebbe essere supportato da almeno 3 GB di RAM, mentre il funzionamento dovrebbe basarsi su Android 12.

