Google Pixel 7 Pro non decolla su Antutu: ecco quanto ha totalizzato

Ormai è solo questione di poche ore e finalmente potremo scoprire tutti i segreti della nuova serie di smartphone di Big G. Nel frattempo Google Pixel 7 Pro è stato avvistato nei primi benchmark su Antutu anche se il punteggio, almeno per quanto riguarda l'unità di prova, non risulta molto entusiasmante.

Google Pixel 7 Pro avvistato nei primi benchmark su Antutu

Ma quanto ha totalizzato Google Pixel 7 Pro su Antutu? I primi benchmark trapelate in rete – li vedete nelle immagini presenti all'interno dell'articolo – mostrano un valore pari a 801.116 punti. Si tratta di un punteggio parecchio al di sotto dei chipset top più recenti (come lo SNapdragon 8+ Gen 1 e il Dimensity 9000).

Diciamo che il Tensor G2 sembra giocarsela quasi alla pari con i precente Snapdragon 888 e 888+. Il processore targato Google è stato realizzato dalla stessa compagnia statunitense per alimentare i suoi ultimi modelli di punta.

Si notano delle migliorie rispetto al precedente Pixel 6 Pro (con un salto in avanti di circa 85.000 punti) ma comunque è bene tenere a mente che le performance di un dispositivo non sono solo un punteggio. I benchmark, tra cui quello di Antutu, andrebbero presi come indicatori e non in senso assoluto.

Infatti il nuovo chipset di Google punta forte sulle capacità AI, sulla parte fotografica (tramite un ISP migliorato) mentre ci si aspettano passi avanti anche lato GPU. Comunque, per chi vuole conoscere tutto sui nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, eccovi il nostro approfondimento dedicato ai due top!

