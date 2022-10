Google Pixel 7 e 7 Pro: un leak ci svela tutte le specifiche

Google ha finalmente annunciato la data di lancio di Pixel 7 e 7 Pro e anticipato alcune delle caratteristiche dei nuovi, attesissimi smartphone. Tra conferme ufficiali e indiscrezioni, in questo articolo proponiamo il punto della situazione sui prossimi Pixel, con tutto quello che è trapelato finora su design, display, specifiche tecniche e prezzo della serie 7.

Aggiornamento 02/10: un leak ci svela tutte le specifiche di Google Pixel 7 e 7 Pro. Trovate tutto all'interno dell'articolo.

Google Pixel 7 e 7 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

L'aspetto di Pixel 7 e 7 Pro ci è stato in parte svelato dalla stessa Google, e in parte dai numeri video hands-on che sono finiti Online in queste settimane. Molte le colorazioni disponibili (Obsidian, Snow e Lemongrass per la variante base, Obsidian, Snow e Hazel per quella Pro), impreziosite da una finitura lucida. Ritorna l'iconica visiera che ospita i sensori della fotocamera insieme al flash LED a caratterizzare la scocca posteriore di entrambi gli smartphone, mentre sul lato destro troviamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, e lungo in bordo inferiore due altoparlanti e una porta USB-C. Per ciò che concerne la protezione, ci aspettiamo che rimanga invariata la certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

Passando allo schermo, sembra che Google possa ridurre leggermente le dimensioni del display di Pixel 7 a 6,3″, mentre Pixel 7 Pro potrebbe mantenere le stesse dimensioni del suo predecessore e presentare, dunque, uno schermo da 6,7″. Le risoluzioni di entrambi i modelli rimarrebbero invariate: ciò significa display Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz per Pixel 7 e un display LTPO Quad HD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz per il Pro. È la luminosità del display che potrebbe migliorare con la variante Pro, che si dice possa raggiungere i 1.000 nits.

Specifiche tecniche

Google ha confermato che la sua nuova serie di smartphone Pixel sarà alimentata dal SoC Tensor G2 di seconda generazione. Oltre al fatto che integrerà un modem rinnovato e che offrirà funzionalità ancora più avanzate (specie per la fotocamera), vedremmo riproposto il co-processore Titan M2 per la gestione della sicurezza. Secondo alcuni rumors, la CPU adotterebbe la stessa architettura 2+2+4 del SoC Tensor di prima generazione, con due core ad alte prestazioni, due mid-core e quattro core Cortex-A55 a bassa potenza.

Per quanto riguarda la configurazione di memoria, Google potrebbe mantenere quelle dello scorso anno. Google Pixel 7 avrebbe 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione, mentre la versione Pro si spingerebbe a 12 GB di RAM e 128/256 GB, non espandibile per ambo i modelli. Per le batteria, si parla di unità da 4.700 e 5.000 mAh, accompagnate dal supporto alla ricarica rapida a 30W e wireless (anche inversa).

Fotocamera

Passando al comparto fotografico, le voci vogliono che Google Pixel 7 sia dotato di un sensore principale Samsung GN1 da 50 MP con autofocus LDAF, accompagnato da una lente ultra-grandangolare Sony IMX381 da 12 MP. La variante Pro, in aggiunta a ciò, dovrebbe includere anche un teleobiettivo 5x Samsung GM1 da 48 MP. Fra le feature software troviamo modalità come High-Resolution 8x/30x Zoom, Real Tone e Movie Motion Blur.

Sulla parte frontale, invece, dovremmo trovare nuovamente una fotocamera Samsung 3J1 da 10,8 MP.

Google Pixel 7 e 7 Pro – Disponibilità e prezzo

Il lancio di Google Pixel 7 e 7 Pro è atteso per il prossimo 6 ottobre. Google ha anche rivelato il giorno in cui sarà possibile pre-ordinare i nuovi smartphone, con un simpatico video in cui l'aspetto di Pixel 7 Pro viene censurato, nonostante sia stata l'azienda stessa svelarne il design un bel po' di tempo fa. E dunque, i pre-ordini apriranno lo stesso giorno della presentazione dei nuovi smartphone, ovvero il 6 ottobre 2022.

Per quanto riguarda il prezzo di Google Pixel 7, la versione base da 128 GB è stata anticipata per errore da Amazon: si parla di 599.9$ negli USA e 649€ in Europa. Si tratta delle stesse cifre della generazione precedente (anche se manca ancora una conferma ufficiale). Ci si aspetta, dunque, che anche Pixel 7 Pro venga commercializzato allo stesso prezzo del suo predecessore, ovvero 899$. In Italia entrambi gli smartphone potrebbero essere disponibili al prezzo rispettivamente di 649€ e 899€. Oltre ciò, dalle informazioni elencate da Amazon si legge che Pixel 7 verrà rilasciato il 13 ottobre.

