Proscenic svela i nuovi sconti in arrivo su Amazon con il Prime Day di ottobre

I giorni dell'11 e del 12 ottobre si preannunciano come particolarmente intensi per gli amanti degli sconti. Per la prima volta si terrà un secondo evento Amazon Prime Day, con tante offerte esclusive valide solo per due giorni: Proscenic è pronta a scendere in campo con numerosi sconti su robot aspirapolvere, vacuum cleaner, purificatori e friggitrici ad aria. Cura della casa e cucina per tutti gusti!

Amazon Prime Day di ottobre: tutti i prodotti Proscenic per la cura della casa

Mancano alcuni giorni prima dell'inizio della festa degli sconti di ottobre: il nuovo evento promozionale targato Amazon Prime Day, ricco di offerte esclusive, vedrà tra i suoi protagonisti anche gli ultimissimi prodotti Proscenic a prezzi super convenienti.

Dall'aspirapolvere di ultima generazione P11 Smart, al purificatore d'aria A8, al robot Proscenic M8, alla friggitrice ad aria T31 fino al WashVac F20, l'ultimo modello di aspirapolvere intelligente che aspira, lava e asciuga, recentemente lanciato sul mercato dall'azienda cinese.

Di seguito trovate tutti gli sconti Proscenic attivi durante le offerte Amazon dell'11 e 12 ottobre: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Robot aspirapolvere

Vacuum cleaner

Purificatori d'aria

Friggitrici ad aria

