Le tue idee incise ovunque con l’incisore Ortur Laser Master 2 Pro S2

Tra i dispositivi relegati alla categoria hobby, ma anche come vero e proprio lavoro, non possono mancare gli incisori laser. E se state cercando un modello di grandi capacità che però incontri anche le esigenze di tasca, l'incisore Ortur Laser Master 2 Pro S2, ora in offerta lampo su Banggood con tanto di spedizione dall'Europa.

Ortur Laser Master 2 Pro S2: come risparmiare sull'incisore laser in offerta lampo

Il Laser Master 2 Pro S2 è una versione aggiornata di un già ottimo 2 Pro, ma resta un incisore con ugello con punto focale compresso a lungo raggio con potenza a 20W, raddoppiando dunque la precedente. Per la potenza luminosa invece abbiamo un dato dai 5.000 ai 5.500 mW. L'estensione del raggio è a 445 ± 5 nm.

Passando poi al lato smart e tecnico del prodotto, abbiamo una scheda madre OLM-PRO-V10 che permette un'incisione più fluida e più veloce. L'aria di incisione è da 400 x 400 mm e potete incidere tanti materiali come legno, alluminio e tanto altro ancora. Il tutto viene diretto da un software disponibile sia per Windows che per MacOS, mentre all'interno dell'incisore è presente un sistema operativo a 32-bit, superiore a quelli presenti nella media.

Per acquistare l'incisore Ortur Laser Master 2 Pro S2, potete dunque rifarvi all'offerta lampo che trovate su Banggood, che vi spedisce il prodotto dai suoi magazzini situati in Europa. Va ricordato però, che per ottenere il super prezzo indicato, bisognerà riscattare il Coupon aggiuntivo del 5% dalla landing page dedicata. N.B. Se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il