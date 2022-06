Il nuovo condizionatore Xiaomi rinfresca e riscalda la vostra casa in pochi secondi

Xiaomi ha appena lanciato un condizionatore in grado di riscaldare o rinfrescare un ambiente in un tempo massimo di appena sessanta secondi. Si chiama Xiaomi Air Conditioner Giant Power Saving Pro 1.5 HP e, come lo stesso nome suggerisce, oltre ad offrire una ottima efficienza energetica è anche dotato di molte altre caratteristiche interessanti. Parliamone insieme in questo articolo!

Il nuovo condizionatore Xiaomi per una casa fresca o calda in tempi record: caratteristiche e prezzo

Il condizionatore Xiaomi Air Conditioner Giant Power Saving Pro 1.5 HP presenta un design in pieno stile Xiaomi, che richiama quello dei più recenti modelli di purificatore d'aria, con un corpo di colore bianco e schermo LED rotondo. Una delle caratteristiche più sorprendenti è la velocità con la quale questo condizionatore riesce a rinfrescare o riscaldare un ambiente di dimensioni comprese tre i 16m² ei 20m²: parliamo di appena trenta secondi in caso di raffreddamento e di sessanta secondi in caso di riscaldamento, con temperature che possono variare tra i -32° ed i 60°.

Oltre ciò, il nuovo condizionatore Xiaomi ha un grado di efficienza APF pari a 5.30 e risulta quindi essere molto conveniente in termini di consumo energetico. Il prodotto utilizza poi un meccanismo di propulsione dell'aria di ampia area per un totale di 106mm per garantire un flusso forte e un volume d'aria fino 680m³ all'ora. Anche i livelli di rumorosità sono contenuti, con valori dichiarati di 18 dB.

Tra le altre caratteristiche del condizionatore Xiaomi Air Conditioner Giant Power Saving Pro 1.5 HP citiamo la possibilità di controllare il dispositivo tramite Xiao Ai; la presenza di un sensore di luce ambientale che può regolare automaticamente la luminosità dello schermo per un maggiore comfort di utilizzo; e di una tecnologia di controllo della compensazione adattiva che garantisce un funzionamento affidabile e stabile del condizionatore anche in condizioni di freddo e caldo elevati.

Attualmente, il prodotto è disponibile per il solo mercato cinese al prezzo di 2.499 yuan, ovvero circa 350€ al cambio attuale.

