EZVIZ pronta alla rivoluzione: aspirapolvere senza fili e smart home ad IFA 2022

Per tanti produttori, asiatici e non, la fiera tech di Berlino ha rappresentato un momento importantissimo, specialmente tenendo conto dei problemi attuali, della pandemia e di tutto quello che sta accadendo. Il palcoscenico di IFA è stato un'occasione per tornare sotto i riflettori, mostrare i progressi fatti ed i nuovi prodotti in arrivo.

Nel caso di EZVIZ parlare di tutte le novità annunciate ad IFA 2022 sarebbe riduttivo: il brand ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione, lanciandosi a testa alta anche nel settore della smart home!

EZVIZ: tutte le novità di IFA 2022

Il nome di EZVIZ è legato a quello della sicurezza: si tratta di un'azienda specializzata in telecamere di sorveglianza (esterne ed interne) e piccoli accessori, con un vasto portfolio di prodotti e tanti anni di esperienza. Ad IFA 2022, EZVIZ ha voluto alzare il sipario su una nuova dimensione del brand, annunciando una valanga di novità per la smart home.

Un passo avanti importante, che vede la compagnia espandersi fuori dai suoi confini per abbracciare un assortimento di prodotti più ampio e variegato (sempre con la qualità che ha contraddistinto i suoi dispositivi).

Durante la fiera di Berlino, l'azienda ha presentato nuove IP Camera ma anche un baby monitor, una serratura smart, sensori per la sicurezza in casa, ma anche un robot aspirapolvere ed un vacuum cleaner senza fili con funzionalità Wet & Dry.

EZVIZ RH1 e RS2: i nuovi prodotti per le pulizie intelligenti

L'aspirapolvere EZVIZ RH1 segna il debutto dell'azienda nel campo delle pulizie tech. Si tratta di un potente aspirapolvere senza fili dal look minimale, in grado di offrire una potenza di aspirazione di 12.000 PA. Basta guardarlo per comprendere la sua natura 3 in 1: aspirapolvere, mocio e lavapavimenti. Non manca la funzione di rilevamento intelligente delle macchie per regolare automaticamente potenza e volume dell'acqua.

Non manca un pratico display LED per visualizzare lo stato dell'aspirapolvere e la modalità in uso (tra le tre disponibili). Gli ampi contenitori dell'acqua (700 ml per quella pulita e 600 ml per la sporca) consentono di pulire in modo profondo, più a lungo. Con la funzione di auto-pulizia si elimina lo sporco dalla spazzola rotante in un lampo.

Oltre a questo prodotto, EZVIZ ha mostrato anche il robot aspirapolvere RS2, una soluzione dal look minimale mossa dall'AI. Anche in questo caso si tratta di un prodotto in grado di fungere anche da lavapavimenti, grazie al mop integrato (e al serbatoio dell'acqua).

Smart DIY Door Lock e Smart Home Sensor Kit

Le novità di EZVIZ ad IFA 2022 continuano con una serie di serrature smart in grado di integrarsi con le telecamere di sicurezza del brand. Il nuovo modello DL01S permette un'installazione facilissima su un lucchetto già esistente, senza la necessità di lavori aggiuntivi.

Presente all'appello anche un nuovo kit di sensori smart per la massima sicurezza: abbiamo moduli per porte e finestre, altri dedicati alla temperatura e all'umidità e perfino un sensore per le perdite acqua (contro gli allagamenti in casa).

Baby Monitor 1 e HB8 Outdoor Pan-Tilt Camera

L'altra grande novità della fiera è stata il primo Baby Monitor targato EZVIZ, dispositivo dal look giocoso e alimentato a batteria. Questo è accompagnato dalla telecamera di sicurezza da esterno HB8, modello PAN-Tilt dallo stile classico ma che porta varie novità.

Infatti, entrambi i prodotti fanno parte del grande cambiamento del brand verso la smart home: abbiamo il supporto AI, un'installazione facile e la massima efficienza dal punto di vista energetico. Ovviamente si tratta di prodotti profondamente integrati con il resto dell'ecosistema, per una casa sempre più intelligente e sicura.

