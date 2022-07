Samsung Galaxy S23 e Motorola Frontier, sfida tra titani: chi avrà il migliore sensore da 200 MP?

In queste ultime settimane, Samsung Galaxy S23 è stato protagonista di diversi rumors. Le indiscrezioni riguardavano la sua fotocamera interna e il processore, che per la prima volta potrebbe adottare una soluzione Qualcomm in modo universale. Ora, si torna a parlare del comparto fotografico del prossimo flagship, che potrebbe includere una grande novità. Letteralmente.

Samsung Galaxy S23 con una fotocamera da 200 MP? Non sarebbe l'unico

Qualche settimana fa, si è vociferato circa la fotocamera interna di Samsung Galaxy S23. Stando alle indiscrezioni, questo passerà da un'unità da 10 MP ad un sensore più avanzato da 12 MP. E per quanto riguarda la fotocamera esterna, invece? Le voci non hanno tardato ad arrivare e vogliono che il prossimo fiore all'occhiello di casa Samsung sia dotato di un sensore principale da 200 MP.

Ora, il produttore coreano non sarà l'unico a lanciare uno smartphone con una fotocamera da 200 MP. Anche Motorola Frontier disporrà di un sensore con la stessa risoluzione – e anzi, dal momento in cui il lancio è atteso per i prossimi giorni, questo sarà il primo smartphone in commercio con un sensore da 200 MP. Ma mentre di quest'ultimo sappiamo già di quale tecnologia specifica si tratti, quello di Samsung è ancora un gran mistero.

A bordo di Motorola Frontier, infatti, troviamo il sensore Samsung ISOCELL HP1 da 200 MP che il colosso coreano ha introdotto di recente. Dall'altro lato, invece, stando a quanto riferito dalla fonte, il sensore di Samsung Galaxy S23 non è stato ancora svelato. Staremo a vedere cosa ha in serbo Samsung per noi.

