Niente Exynos per Samsung Galaxy S23: potrebbe avere lo Snapdragon in tutto il mondo

Un po' di tempo fa si è vociferato circa la possibilità di Samsung di utilizzare i SoC MediaTek anche sui suoi top di gamma. Non solo Samsung Galaxy S22 FE: secondo alcune voci, anche i prossimi smartphone della serie S23 avrebbero potuto essere alimentati dalle più recenti e potenti tecnologie firmate MediaTek. Stando a quanto emerso in rete in queste ultime ore, invece, il colosso coreano potrebbe addirittura stupirci tutti adottando i chipset Qualcomm Snapdragon in modo universale sui prossimi Samsung Galaxy S23.

Samsung potrebbe adottare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sui Galaxy S23 anche in Europa

A riferirlo è nientemeno che Ming-Chi Kuo, un analista molto noto per l'aver più volte anticipato informazioni e dettagli rivelatisi poi veritieri. Secondo la fonte, dunque, Samsung potrebbe optare per un radicale cambio di rotta che molti dei suoi consumatori sicuramente apprezzeranno.

Sappiamo, infatti, che da anni il colosso coreano adotta una strategia a doppio chipset per la sua serie flagship, proponendo le tecnologie proprietarie Exynos nel mercato europeo e asiatico, e i SoC Snapdragon di Qualcomm in altre regioni (in particolare negli USA).

Ebbene, pare proprio che Samsung abbia scelto di adottare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sui prossimi Galaxy S23. Si tratta di una soluzione che verrà presentata entro fine anno e che promette risultati altissimi non solo in termini di prestazioni ma anche di efficienza energetica. Secondo il noto analista Kuo, Samsung non sarebbe sicura al 100% delle capacità, della potenza di calcolo e dell'efficienza energetica del prossimo Exynos 2300.

Sarà proprio così? Non ci resta che attendere per scoprirlo (dato che in fondo manca ancora un po' di tempo al debutto dei prossimi top di Samsung)!

