Google Pixel 7 Pro messo a dura prova da JerryRigEverything: svelate le maggiori debolezze

JerryRigEverything, noto youtuber specializzato nei test di durabilità, ha fatto del Google Pixel 7 Pro la sua nuova vittima. Come se la sarà cavata il nuovo smartphone firmato Big G con classiche torture ideate da Jerry?

Il blocco fotocamera di Google Pixel 7 Pro resiste a stento al test di durabilità

Il problema principale che viene evidenziato da questo test è la resistenza della placca di metallo che protegge le fotocamere. Google ha implementato questo nuovo design per offrire una maggiore protezione ai sensori, ma il risultato sembra essere esattamente l'opposto.

La placca di metallo, infatti, non si estende lungo i bordi, compromettendo la rigidità del Pixel 7 Pro di Google. Il risultato è una maggiore facilità di piegamento quando la pressione viene applicata sul dorso del telefono.

Questo video mette in evidenza come il metallo non sia sempre meglio del vetro. Il Gorilla Glass Victus, infatti, protegge egregiamente il display da 6,7″ e la parte posteriore del telefono.

Il consiglio, quindi, è quello di equipaggiare il telefono con una cover, soprattutto per proteggere il blocco fotocamera in grado di far impallidire tutti anche su DxOMark.

