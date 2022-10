Google Pixel 7 Pro supera Honor su DxOMark: è il nuovo Camera Phone definitivo!

DxOMark ha finalmente analizzato il nuovo Google Pixel 7 Pro eleggendolo a campione dei Camera Phone. Un risultato sbalorditivo per questo nuovo smartphone che è riuscito a pareggiare le prestazioni del superbo Honor Magic 4 Ultimate. Scopriamo i dettagli dell'analisi!

Google Pixel 7 Pro è il nuovo campione dei camera phone, secondo DxOMark

DxOMark è rapidamente diventato un'istituzione nel settore grazie alle approfondite e minuziose analisi del comparto fotografico degli smartphone. La loro personale classifica dei migliori camera phone, in queste ore, ha guadagnato un nuovo leader: il Google Pixel 7 Pro.

Il nuovo top di gamma arrivato sul mercato nelle scorse settimane è stato analizzato nel dettaglio dai colleghi di DxOMark, totalizzando lo strabiliante punteggio complessivo di 147.

L'analisi ha evidenziato come la fotocamera di Google Pixel 7 Pro sia particolarmente consigliata per foto “Friends & Family“, ovvero quelle fotografie che ritraggono spesso più persone anche in condizioni sfavorevoli di luce, catturando al meglio il colore e il tono della pelle.

Le capacità dell'autofocus sono considerate eccellenti, in grado di catturare al meglio il momento anche in situazioni di movimento. Lo zoom offre delle ottime performance a tutte le distanze, sia in ultra-wide che a lungo raggio.

Tra le pecche riscontrate possiamo evidenziare un visibile rumore nelle condizioni di poca luce ed un leggera perdita del dettaglio quando si prova a scattare con lo zoom ravvicinato. Tuttavia, le fotografie in Super Res Zoom 30x che abbiamo potuto osservare sono davvero incredibili!

La fotocamera frontale, invece, fatica a tenere il passo dei concorrenti. In questo caso, infatti, il campione indiscusso rimane iPhone 14 Pro (146 punti) seguito da Huawei P50 Pro (143 punti). Con 142 punti, Pixel 7 Pro di Google deve accontentarsi del terzo posto in classifica a causa di una messa fuoco non sempre corretta e alla perdita di dettagli in condizioni di poca luce.

Vi ricordiamo che Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro otterranno almeno 5 anni di aggiornamenti tra nuove funzioni e miglioramenti della sicurezza, ma ripararli potrebbe non essere un compito molto semplice!

